Mister Sardex è il nuovo sindaco di Serramanna 

Gabriele Littera è il nuovo sindaco di Serramanna. Il fondatore di Sardex stacca di quasi venti punti percentuali l’avversario più accreditato Gigi Piano (il terzo candidato, Carlo Pahler, si ferma sotto il 10 per cento) e succede a Sergio Murgia nella carica di primo cittadino. La lista di Littera, Serramanna Città Migliore, ottiene un risultato di proporzioni tali che forse alla vigilia nessuno poteva prevedere (oltre 53 punti in percentuale a fronte del 36 per cento di Piano) che lo colloca nello scranno più alto del Municipio di via Serra. Il segnale più convincente della vittoria di Littera, alle 17 di ieri, con sole cinque sezioni su dieci scrutinate, è stata l’ammissione della sconfitta di Gigi Piano: «Abbiamo perso. Facciamo i complimenti a Littera per il bene del paese, saremo all’opposizione in modo costruttivo». Poi la telefonata al vincitore.

Il vincitore

Intanto, in piazza Matteotti, nel quartier generale della squadra di Littera, esplodeva la festa. «È andata cosi, come sembrava e come si diceva, ma una cosa sono le premesse un’altra è il risultato concreto: è solo quando si aprono quelle scatole, le urne elettorali, che quello che era una sensazione diventa un fatto concreto», dice a caldo Gabriele Littera, festeggiato dai candidati e dai sostenitori, fuori dalla sede elettorale. Ancora: «Il paese è cambiato. Doveva cambiare anche la politica e oggi quel cambiamento siamo noi. Se ci credevo? Sono ottimista per natura, quando faccio le cose ci credo. Sono commosso dalla risposta dell’elettorato». Pacche sulle spalle, abbracci, e un solo urlo liberatorio: «Ce l’abbiamo fatta». Riprende il neo sindaco: «Abbiamo lavorato bene, ci abbiamo creduto è il risultato è venuto», ripete. Per lui un complimento speciale, quello del padre Giuseppe, Ninetto per tutti a Serramanna, politico di spicco del vecchio Partito Comunista negli anni Settanta-Ottanta, quando è stato consigliere e presidente del Consiglio provinciale di Cagliari: «Sono molto contento, Gabriele e il suo gruppo hanno fatto un buon lavoro – afferma Ninetto Littera –. Nella mia famiglia, a parte me, anche mio padre Dante ha fatto politica e militanza, un riferimento per la classe dei lavoratori», continua il padre del nuovo sindaco di Serramanna che dà una lettura del voto: «Una parte dell’elettorato che si riconosceva nel vecchio Partito Comunista non si è ritrovata nel gruppo di Gigi Piano e ha premiato un giovane».

Gli obiettivi

Lo sconfitto Carlo Pahler parla da oppositore: «Mi aspettavo di entrare in Consiglio e sono pronto a esercitare il mio ruolo in minoranza con grande attenzione». Da Piano: «Un ringraziamento speciale ai candidati e ai sostenitori, io e gli eletti ci metteremo a disposizione, per il ruolo che il paese, e l’elettorato, hanno voluto per noi. Rispetto il risultato: faremo opposizione costruttiva per il bene di Serramanna». Piano accetta e argomenta la sconfitta che si è delineata già dalle prime schede scrutinate. Che hanno ispirato la telefonata al vincitore. «La telefonata di Gigi Piano? L’avrei fatto anche io a parti inverse. Ha riconosciuto la nostra vittoria», dice Littera che, per ora, si gode il risultato. «Da domani mi metterò al lavoro», dice il neo sindaco, che sulla composizione della giunta anticipa: «I criteri saranno la competenza e, relativamente, le preferenze».