“Mister Sardex” brucia i tempi 

Il nome della lista (“Serramanna Città Migliore”) e i cinque macro-temi che caratterizzano il programma elettorale, Tutto scritto (bilingue: italiano e sardo) su sfondi pastello, precisa l’interessato, “della nostra terra”, in cinque manifesti elettorali freschi di stampa. E affissi sulle strade di Serramana, negli spazi riservati alle affissioni a pagamento. Così Gabriele Littera, fondatore del circuito di valuta virtuale Sardex, leader di una delle liste in campo per le comunali di Serramanna, si manifesta per la prima volta all’esterno. E comunica con gli elettori i temi della sua discesa in campo.

La partenza

Non essendo stati ancora indetti i comizi elettorali, e in mancanza dell’assegnazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale, Littera e il suo gruppo ha fatto ricorso agli spazi commerciali. «Abbiamo acquistato degli spazi pubblicitari a pagamento», conferma Gabriele Littera, che in questo modo anticipa i tempi e si presenta in modo diretto all’elettorato. Una mossa a sorpresa, come è stato qualche settimana fa per i sondaggi elettorali telefonici rivolti spiega, «alla fascia di elettorato più in là con l’età». «I cinque manifesti riassumono i cinque macro temi su cui è incentrato il nostro programma elettorale. Uno, in particolare, che abbiamo intitolato “Per vivere bene, Cittadi po bivi mellus in sardo” fa da capello a tutti gli altri», continua Littera, loquace quando si tratta di esporre i temi del suo programma (a parte il già citato Per vivere bene, per i giovani, per le famiglie, per le imprese, per le arti), ma che invece diventa muto, o quasi, quando si tratta di fare i nomi della sua lista; «Volendo sarebbe anche pronta, ma non c’è nessuna fretta di rivelarla».

Gli antagonisti

Il riserbo, stretto, sui nomi delle donne e degli uomini che faranno parte del progetto Serramanna Città Migliore, è l’unico tratto in comune con Gigi Piano, che davanti ai manifesti elettorali, affissi a pagamento, dall’avversario politico non si scompone. «Abbiamo il nome e il simbolo della lista, ma è presto per diffonderli. Presenteremo, a breve, il nome della lista e il simbolo in un evento pubblico», è la risposta ai manifesti di Gabiele Littera del candidato a sindaco di Serramanna proposto dal Partito democratico serramannese. Piano mantiene il riserbo anche sul nome della lista, che comunque non dovrebbe discostarsi molto da “#piùSerramanna”: l’hastag, vale a dire, che chiudeva il lungo post di Piano quando il 18 giugno aveva ufficializzato (primo fra tutti) la sua candidatura a sindaco di Serramanna.

Il terzo incomodo

E se Gabriele Littera è ormai a tutto campo o quasi, Gigi Piano usa la strategia e fa solo qualche ammissione, resta l’incognita della terza lista a cui starebbe lavorando l’ex sindaco Sergio Murgia, avvolta per ora nel buio più fitto.

