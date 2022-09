Mister Mignani: Bari è casa sua, a Olbia il decollo 

Per l’allenatore dell’ottimo Bari, Michele Mignani, quello di sabato sarà un ritorno emozionante nell’isola dove ha lasciato bellissimi ricordi legati all’Olbia e alla promozione della squadra in Serie C.

Genovese, classe ’72 il mister dei pugliesi è amatissimo in Gallura. Era arrivato nel gennaio del 2016 e tanti lo ricordano per gli ottimi risultati. In una continua escalation, aveva condotto i bianchi ai playoff, poi alla vittoria della finale nel derby con la Torres e poi grazie a un ripescaggio, alla tanto agognata Serie C. Benissimo nella prima parte della stagione, sempre peggio nel girone di ritorno dove forse a causa del mercato, o più banalmente per un normale calo fisiologico - lecito per una neopromossa che spinge tantissimo all’inizio - l’Olbia aveva iniziato a perdere punti, aprendo una crisi che nemmeno il suo sostituto Tiribocchi era riuscito a risanare. Ci pensò Bernardo Mereu, con un finale miracoloso, a salvare i bianchi.

Nella squadra di allora ricordiamo tantissimi ex del Cagliari: in primis Cossu e Pisano e quel Ragatzu che aveva fatto talmente bene da essere poi richiamato in rossoblù dal presidente Giulini. Per Mignani, chiusa la parentesi Olbia, si era ripresentata nel suo percorso la possibilità di tornare a Siena laddove tutto era iniziato, come allenatore degli Allievi Nazionali nel 2009.

Lo sbarco a Bari

Dopo un breve passaggio al Latina e poi al Modena, è arrivato a Bari un anno fa. Qui Mignani si è reso subito fortunato protagonista di un grande campionato con i pugliesi che, dopo quattro anni, cambi societari e investimenti importanti, sono riusciti a risalire in Serie B da protagonisti. A Bari si è conquistato stima, rispetto e soprattutto la conferma alla guida della squadra, per la prima volta da allenatore del secondo campionato nazionale. Ruolo interpretato finora nel migliore dei modi: squadra imbattuta, valorizzazione ulteriore di giocatori importanti, affetto dei tifosi e della piazza. Una scommessa vinta dal ds Polito che nell’estate 2021 gli aveva fatto il colloquio addirittura in una sala della stazione Termini. Mignani ama giocare a carte, ha una cura maniacale per i dettagli, è legatissimo al suo vice Vergassola, predica leggerezza ma è estremamente concentrato nel suo lavoro, carattere pacato e schietto allo stesso tempo.