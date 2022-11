Misericordia, i volontari in piazza 

La pioggia non ha fermato i volontari della Confraternita della Misericordia che si sono dati appuntamento in piazza della Mercede per dare vita a un lungo corteo fino a Piazza Pino Piras. «La pioggia è provvidenziale, – commenta don Giampiero Piras, responsabile della Misericordia di Alghero – perché lava le coscienze di tutti, specialmente quando succede che il volontariato viene messo da parte». La sede della Confraternita ha rischiato di essere venduta all’asta. La Provincia aveva inserito l’immobile tra i beni alienabili, ma poi una vera e propria rivolta popolare ha finito per far cambiare i piani. Associazioni del terzo settore, movimenti culturali e gruppi politici hanno gridato allo scandalo e nel giro di qualche giorno è arrivato il dietrofront. Anche il vescovo ha dialogato con l’ente provinciale per perorare la causa. Mercoledì prossimo a Sassari ci sarà un incontro con i responsabile dell’associazione per definire i termini contrattuali. La concessione dello stabile scadrà nel 2024 e da più parti si sta spingendo per un comodato d’uso gratuito trentennale.

La faccia del volontariato

Ieri mattina, intanto, tutti i volontari erano insieme, sotto gli ombrelli, per le vie della città. «Non è un corteo di protesta, – ha chiarito subito don Piras, – semmai un raduno di tutti i volontari perché la città veda il volto di uomini e donne, giovani e pensionati che offrono agli altri non il tempo che avanza, ma quello che dedicano con gioia e disinteresse per rendere più lieve la sofferenza e più umana la vita di tutti». Il vescovo Mauro Maria Morfino non era presente. «Avrebbe voluto tanto partecipare – ha assicurato don Giampiero Piras – ma non lo ha fatto, perché non è solamente il padre della Misericordia, ma il padre di tutta la Diocesi. Però ha un desiderio, vorrebbe rinvigorire la festa di San Michele, patrono della città, con una lunga sfilata di tutte le associazioni del territorio». La ricorrenza del 29 settembre già dal prossimo anno potrebbe vedere in campo centinaia di volontari, con il Polisoccorso, l’Alghero Soccorso, la Misericordia, le varie associazioni.

Al servizio della città

La sede della Fraternita di Misericordia di Alghero era nata nel 1985 dal ripristino di una vecchia casa cantoniera. Contribuirono tanti algheresi al sostenimento delle spese. Lo stesso storico presidente,Mario Sari, ipotecò la propria casa. Da allora la Misericordia non ha mai interrotto la propria attività. «Una bella pagina, con una manifestazione pacifica e propositiva, per la città», hanno detto dai banchi dell'opposizione di centrosinistra: «Unica cosa che dispiace, l’assenza dell’amministrazione comunale».