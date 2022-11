Misericordia, appello bipartisan  

«Ho già incontrato il sindaco di Alghero, se riusciamo a trovare una soluzione ben venga. Anche da parte nostra c’è la volontà di evitare la vendita della sede della Misericordia». L’amministratore della Provincia, Pietro Fois, non ci sta a passare per il “cattivo” di turno che vuole spazzare via un’istituzione benefica.

Appelo per il salvataggio

L’ente pubblico ha infatti messo in vendita, tra gli altri beni, anche l’edificio che ad Alghero ospita la sede della fraternità della Misericordia. «Un atto dovuto – spiega Fois – in quanto quell’immobile compare tra i beni non strategici, dunque alienabili» Un milione di euro il valore stimato. Le buste saranno aperte il 15 dicembre. Da destra a sinistra, è bipartisan la battaglia per salvare la Misericordia. I politici del territorio chiedono a gran voce che l’immobile di viale Giovanni XXIII non venga venduto. Il gruppo consiliare di Forza Italia, Tatiana Argiolas, Nunzio Camerada, Giuseppe Musu e Giovanni Spano, comprendendo le esigenze di cassa della Provincia, spinge per salvare «un’istituzione meritoria della quale Alghero e gli algheresi non possono fare a meno. Siamo convinti che il sindaco Conoci possa e debba avviare interlocuzioni con il presidente della Provincia, l’algherese Fois, perché si metta in campo una soluzione che contemperi le esigenze della Provincia con la necessità della Misericordia di continuare a lavorare».

L’opposizione

Anche dai banchi dell’opposizione i consiglieri Mario Bruno, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mimmo Pirisi, Valdo Di Nolfo, Ornella Piras e Raimondo Cacciotto fanno pressing perché il primo cittadino incontri l’amministratore della Provincia. «Trovino un accordo – scrivono – o una permuta». Se è vero che la sede della Misericordia rientra tra i beni non strategici della Provincia, di sicuro l’immobile gestito dalla storica confraternita algherese è invece indispensabile per l’intera comunità. Ma il sindaco di Alghero Mario Conoci e l’amministratore della Provincia Pietro Fois si sono già incontrati ieri mattina: entrambi sono d’accordo sul fatto che occorra fare di tutto per evitare che Alghero perda il quartier generale dell’accoglienza, animato da tanti volontari. Sempre ieri mattina, tra l’altro, era in programma un incontro con il vescovo Mauro Maria Morfino il quale però all’ultimo momento non ha potuto partecipare per sopraggiunti impegni. «Ha mandato una lettera chiedendo un rinvio, – conferma Fois – ma ci incontreremo nei prossimi giorni. Teniamo alla Misericordia anche noi».