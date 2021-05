Misericorda, 30 anni al servizio degli altri 

Trasporto spesa e trasferte per fare il vaccino, ma anche mini tour al mare e momenti di svago dedicati agli anziani e disabili di Selargius soli e in difficoltà. In prima linea i volontari della Misericordia, da oltre trent'anni sul campo con ambulanze e mezzi di soccorso per il servizio di 118. E da due mesi con un veicolo in più: il Dobló della solidarietà dato in concessione dal Comune e acquistato grazie al contributo di un gruppo di commercianti selargini. Casalinghe, disoccupati, ex commercianti, pensionati, infermieri, che dedicano il tempo libero per aiutare il prossimo. «La nostra è una missione di vita», dicono mentre organizzano le prossime iniziative nella loro sede di via San Martino.

La storia

Il primo intervento il 1 maggio del 1990. Lo ricorda bene il presidente dell’associazione di volontari Tonino Podda, 83 anni e ancora in prima linea nell’organizzazione della Misericordia di Selargius. «La famiglia che ci chiamò ci offrì 100mila lire come riconoscenza per il nostro lavoro», ricorda, «soldi che poi sono stati utilizzati per acquistare nuove attrezzature e migliorare il servizio». Anche perché - donazioni e offerte a parte - nessuno dei soccorritori percepisce un compenso, tutto è destinato all’associazione.

I protagonisti

Insieme al presidente Podda c’è un esercito di cinquanta volontari circa, compreso il direttivo: Donatella Atzeni, Lucio Ennas, Giacomo Columbano, Rosa Giannotte. Tra loro c’è anche il volontario Corrado Giannotte, che lo scorso anno salvò la vita a una bimba al Poetto mentre trascorreva una giornata al mare in famiglia. «Un esempio di quanto la nostra sia una missione di vita, al servizio di chi è in difficoltà anche quando non indossiamo la divisa». Le parole d’ordine sono le stesse per tutti: gentilezza e sorriso sempre stampato sul viso. «Capita spesso anche che scenda qualche lacrima», ammettono, «ma i momenti di sconforto possiamo permetterceli solo dopo aver concluso l’operazione di soccorso, prima dobbiamo essere forti e infondere coraggio, anche se non è mai semplice».

Il bimbo e la nonnina

Tra i ricordi più commoventi c’è quello di un bimbo di 10 anni, con problemi psicologici, destinatario di un trattamento sanitario obbligatorio. «Per convincerlo a salire in ambulanza gli ho dovuto promettere che avrei acceso la sirena lampeggiante e viaggiato a tutta velocità verso l’ospedale», racconta il volontario Lucio Ennas. «Ovviamente non è stato così, ma questo è servito per conquistare la sua fiducia». E poi c’è l’episodio capitato qualche anno fa. Protagonista un’anziana di Selargius, che dopo un malore in casa venne accompagnata in ospedale per accertamenti. «Mi confidò che non usciva da tanti anni, e che aveva un desiderio: rivedere il mare prima di morire», ricorda Ennas». Lì non ci ho pensato un attimo, prima della visita in ospedale ho parcheggiato davanti al Poetto e aperto i portelloni a due passi dalla spiaggia. Ricordo ancora le sue lacrime, la sua felicità mentre ammirava il panorama fronte mare».

Il Doblò e le gite

Da qui l’idea di utilizzare il nuovo Doblò - dato in concessione dal Comune con il progetto Mobilità garantita - anche per concedere momenti di svago a chi da tempo non riesce neanche a uscire di casa. «Ogni settimana siamo al mercato di piazza Martiri di Buggerru per accompagnare anziani, e chiunque abbia difficoltà, dopo aver fatto la spesa. Ci è capitato anche di portare qualcuno nei vari centri vaccinali», dicono, «ma - compatibilmente con le altre urgenze - ci siamo anche per quelle persone che hanno bisogno di distrazioni».

