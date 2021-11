Mirko potrà tornare a casa in aereo 

Un caso preso a cuore anche dalla parlamentare del Pd Romina Mura. «È qualcosa di scandaloso», commenta. «Incredibile che il servizio offerto da Volotea non garantisca il trasporto barella: l'aggiudicazione della gara per garantire in urgenza la continuità territoriale aerea non può consentire una discriminazione che colpisce gli individui più fragili. Oltre a impegnarsi a risolvere questa situazione nell’immediato serve che la Regione si muova per tempo e prepari a regola d'arte i bandi, costruendo i meccanismi affinché tutti i servizi essenziali siano comunque garantiti».

Dopo l’appello disperato di mamma Elisabetta sembra arrivato il lieto fine per il piccolo Mirko, il bimbo di Sestu - con una grave disabilità - ricoverato al Bambin Gesù e bloccato a Roma con la madre perché nessuna compagnia aerea garantisce un servizio di barella a bordo. Poche ore dopo arrivano le scuse di Volotea: la compagnia che gestisce la continuità territoriale da e verso l’Isola annuncia l’attivazione del servizio di trasporto delle persone con disabilità «entro la fine di dicembre» e, dopo aver contattato la famiglia di Mirko, offre «la necessaria assistenza per il viaggio di rientro».

L’appello era stato lanciato ieri dalla madre del bambino, Elisabetta Mantega, sempre accanto al figlio in questi otto mesi di ricovero nell’ospedale romano. Lì dove è arrivato lo scorso inverno, trasportato d’urgenza da Cagliari dopo aver avuto gravi problemi respiratori. Al momento delle dimissioni dall’ospedale e del rientro a Sestu, l’amara scoperta: non esiste un aereo di linea che possa imbarcare e trasportare il piccolo Mirko in barella. «Sembra che i disabili non possano viaggiare», la denuncia della madre del bimbo che chiedeva una soluzione per il figlio e «per tutte le persone con disabilità che vivono il nostro stesso problema».

Polemica politica

Volotea corre ai ripari

Ora Volotea corre ai ripari e annuncia una soluzione. Chiarendo però di aver «risposto al bando per la gestione dei voli in continuità da e per la Sardegna che non prevedeva il trasporto di barelle», precisano i vertici della compagnia aerea low cost: «Ci stiamo adoperando per adattare e configurare i nostri aeromobili alle esigenze di viaggio dei passeggeri in barella. Il servizio sarà disponibile su tutti i voli da e per la Sardegna entro la fine di dicembre». La compagnia aerea si dice inoltre «rammaricata per la situazione», e «offre tutto il suo sostegno e la sua comprensione alla famiglia coinvolta». Per poi aggiungere: «Il nostro servizio clienti si è messo in contatto con i familiari del bambino ricoverato al Bambin Gesù per fornire loro la necessaria assistenza».

La mamma

Tutto confermato da mamma Elisabetta: «Mi hanno assicurato il massimo impegno», dice la donna, «stanno valutando se si riesce a posizionare la carrozzina del bambino dentro l’aereo al posto di un sedile. Spero che questo incubo finisca il prima possibile, dopo tre settimane di attesa vogliamo tornare a casa».

