«Mio marito ha il cancro: non riceve cure adeguate  perché è positivo da 2 mesi» 

«Arrivati a questo punto non credo che mio marito, malato di cancro e di Covid, sia più in grado di sopportare la chemioterapia, ma vorrei solo una risposta: perché gli è stata negata la cura oncologica 76 giorni fa quando ancora aveva tanta forza per combattere e tanta motivazione per andare avanti? L’ho chiesto a Brotzu, Businco, oncologi e assessorato alla Sanità: nessuno mi ha risposto». Lontana dal letto d’ospedale dove è ricoverato il marito, cagliaritano di 61 anni, perseguitato dal coronavirus da tre mesi, benché asintomatico, Miriam Toro continua la sua battaglia contro la «mancanza di buon senso», «perché non si ripetano più calvari del genere» e «si abbia il coraggio di fare scelte» che possano alleviare le sofferenze di una sorte avversa.

L’appello

L’uomo, in cura al Businco a settimane alterne per la chemio, si è visto sospendere la terapia il 4 agosto, con la scoperta della sua positività. Da allora è un pellegrinare per ospedali, dal Binaghi al Santissima Trinità e viceversa. «Ha il Covid e viene ricoverato lì anche se in ospedale viene sempre trasportato d’urgenza per problemi legati alla sua patologia: viene lasciato senza cura oncologica e rivalutazione, continua solo la terapia del dolore, tutti fanno del loro meglio ma il tumore non viene curato».

Il calvario

«Ogni giorno che passa mio marito peggiora, non ha più neanche la forza di chiamarmi al telefono come prima, né posso andare a trovarlo visto che si trova al Binaghi, centro Covid», spiega la moglie 54enne che già l’8 settembre ha fatto conoscere la sua storia, lanciando un grido d’aiuto sui social e sul giornale. «A oggi è 76 giorni senza cura oncologica e ancora positivo», nonostante un barlume di speranza giunto con il primo tampone negativo il 15 settembre scorso. Verdetto confermato anche al Santissima Trinità ma smentito addirittura dopo solo 24 ore da un altro tampone disposto per il ricovero all’Oncologico, dove finalmente sarebbe potuto rientrare per riprendere la terapia contro il tumore. Ma tant’è: risultando positivo viene ricoverato al Binaghi, dove è tutt’oggi. Ci sono tanti interrogativi a cui rispondere: «Perché non l’hanno curato, magari a domicilio, magari assistito in un ospedale Covid eventualmente con gli specialisti che si spostano? Se a mio marito non gli fosse stata negata la cura chemioterapica forse avrebbe avuto un aspettativa di vita superiore, per lui, per noi, un mese, una settimana o anche solo un giorno in più fa tanta differenza. Spero che qualcuno si prenda la responsabilità di rispondere alla mia domanda, come mi sarebbe piaciuto che qualcuno si fosse preso la responsabilità, al di là di linee guida, di decidere in che modo intervenire per continuare la sua cura».