Al servizio farmaceutico dell’Assl in via Bizet sono le prenotazioni al completo, che fanno slittare la consegna di farmaci e presidi medici. Peccato però che molti pazienti, essendo quasi tutti in regime di Adi (assistenza domiciliare integrata), quindi con gravi patologie, per un ritardo rischiano addirittura di morire

Il protagonista dell’ennesima beffa è Gianpaolo Coda, 72 anni: «Mio fratello ha bisogno dell’alimentazione parenterale», con un sondino, «perché purtroppo non si può nutrire normalmente, così ogni mese ha necessità degli alimenti e poi del catetere e dei tubi. Per questo motivo il 17 novembre ho prenotato per avere le scorte per dicembre». La risposta all’altro capo del telefono non è però molto confortante. «Mi hanno detto che purtroppo per dicembre non era possibile prenotare un appuntamento. Così mio fratello rischia di morire di fame perché non posso ritirare il necessario per la sua alimentazione».

Il tentativo

Coda ha atteso che le cose cambiassero. Inutilmente. Ieri mattina si è recato personalmente in via Bizet. Qui ha fatto l’ennesima fila. E non ha ricevuto risposte: «Ho chiesto un giorno di permesso dal lavoro per venire qui, con grande disagio. In questi mesi non è cambiato niente».

Anzi le cose sono pure peggiorate. «Prima del Covid», dice ancora Coda, «si trattava solo di attendere. Ora hanno ridotto l’apertura al pubblico a due sole mezze mattine, il lunedì il mercoledì, e stop all’accesso libero, serve la prenotazione».