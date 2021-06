«Mio figlio non si è tolto la vita» 

«Niente potrà restituirci nostro figlio, nessuna risposta potrà cancellare il dolore della perdita ma abbiamo il dovere di cercare la verità in tutti i modi possibili: Samuele non si è tolto la vita, ho la profonda convinzione che nostro figlio sia morto per avere affrontato una prova di resistenza fisica più grande di lui».

Il dolore

Fabio Contu è un fiume in piena, nemmeno per un istante ha creduto che il suo ragazzo, Samuele, morto a soli 17 anni la scorsa settimana a Gonnesa, possa aver mai pensato di chiudere volontariamente la sua meravigliosa vita. Per alcuni giorni ha vissuto in silenzio, sommerso dall’affetto di migliaia di persone e soprattutto dall’amore degli amici del figlio, nessuno dei quali, come lui, ha mai creduto alla tesi del suicidio. «Ho deciso di uscire allo scoperto affidando il mio pensiero a un lungo post pubblico su Facebook – spiega – lo dovevo a Samuele e alle persone che lo amavano perché vogliamo che si vada a fondo su quello che è più di un terribile sospetto. Mio figlio da qualche tempo praticava il Muay Thai e stava valutando di passare a una disciplina che prevede una lotta più dura dove la resistenza fisica è fondamentale. Crediamo che abbia usato quella maledetta corda che lo ha ucciso per sottoporsi a un’assurda prova di resistenza che mai andrebbe tentata, soprattutto senza un compagno di allenamento pronto a intervenire per salvarti se qualcosa va storto».

Il futuro

Quel maledetto pomeriggio Samuele aveva già preparato la sua borsa per l’allenamento, aveva anche prenotato un appuntamento dal barbiere e promesso a un’amica che si sarebbero incontrati il mercoledì successivo: «Aveva una grande voglia di vivere, programmava un viaggio in Spagna non appena il Covid avesse lasciato campo libero, pensava già al lavoro da cercare dopo il diploma. Frequentava la scuola con grande profitto, aiutava chi era in difficoltà – continua il padre – aveva una bellissima compagnia, formavano un gruppo di diciassette amici di cui lui era il più piccolo, sedici ragazzi meravigliosi che oggi sento tutti come miei figli: in queste giornate mi hanno fatto capire il senso più puro della parola “amicizia”. La sera prima del funerale sono perfino riusciti a raggiungere Nainggolan, di cui era grande tifoso, e a chiedergli di fare una dedica speciale su una maglietta del Cagliari da posare sulla bara del mio ragazzo. Ha accettato con grande commozione». Fabio ha messo il telefono del figlio a disposizione delle forze dell’ordine: «Vorrei che scavassero, vorrei che arrivassero a una verità che cancelli “ufficialmente” quell’orribile ipotesi del suicidio che stride in maniera assurda con la reale immagine di Samuele – spiega – vorremmo che qualsiasi cosa salti fuori possa servire da monito a tanti giovani che, a volte, si sentono invincibili e affrontano sfide troppo grandi. Samuele non ha capito il pericolo che stava correndo, non vogliamo che sia sia morto invano».

