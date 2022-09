Minorenni “sballati” con gli psicofarmaci 

Sulle indagini i militari tengono le bocche cucite, ma la notizia degli accertamenti si è diffusa rapidamente in questi giorni dopo alcune perquisizioni effettuate in almeno tre farmacie del Cagliaritano. Gli investigatori dell’Arma sarebbero stati nelle rivendite a caccia delle ricette utilizzate per ottenere i medicinali poi rivenduti dagli spacciatori ai minori, ma anche per capire se pazienti che legittimamente ne avevano disponibilità li abbiano poi ceduti al mercato nero. Il sospetto è che ciò che è trapelato dell’inchiesta sia la classica punta dell’Iceberg e che gli accertamenti stiano puntando su presunte “ricette facili”, ottenute aggirando dunque i rigidi protocolli che disciplinano la prescrizione di questi farmaci.

Nelle scorse settimane tre ragazzini di Sinnai, tutti di età compresa tra 13 e 15 anni, sono finiti in ospedale dopo essersi sentiti male a casa. I medici hanno così scoperto che avevano assunto clandestinamente compresse a base di ossicodone (farmaco della classe degli oppioidi), o contenenti clonazepam e altre benzodiazepine. Pastiglie per sballarsi che sarebbero state acquistate per pochi euro da qualche piccole spacciatore in piazza.

L’inchiesta

È iniziata così, con la segnalazione dei genitori e dei sanitari del Pronto soccorso, un’inchiesta su presunte “prescrizioni facili” che vede impegnati da giorni i carabinieri della stazione di Sinnai e quelli della Compagnia di Quartu. Un’indagine destinata a fare molto scalpore, proprio per la giovanissima età dei destinatari dei medicinali che sarebbero stati comprati in piazza a Sinnai (ma c’è chi sostiene che se ne trovino anche a Settimo e Mara), direttamente da pusher sempre riforniti, tanto che alcuni adolescenti avrebbero avuto a disposizione interi blister di benzodiazepine recuperate per meno di dieci euro.

Bocche cucite

Sulle indagini i militari tengono le bocche cucite, ma la notizia degli accertamenti si è diffusa rapidamente in questi giorni dopo alcune perquisizioni effettuate in almeno tre farmacie del Cagliaritano. Gli investigatori dell’Arma sarebbero stati nelle rivendite a caccia delle ricette utilizzate per ottenere i medicinali poi rivenduti dagli spacciatori ai minori, ma anche per capire se pazienti che legittimamente ne avevano disponibilità li abbiano poi ceduti al mercato nero. Il sospetto è che ciò che è trapelato dell’inchiesta sia la classica punta dell’Iceberg e che gli accertamenti stiano puntando su presunte “ricette facili”, ottenute aggirando dunque i rigidi protocolli che disciplinano la prescrizione di questi farmaci.

La preoccupazione

Nel frattempo a Sinnai, ma anche in alcuni centri vicini, c’è preoccupazione tra i genitori, proprio per la giovanissima età dei ragazzini finiti all’ospedale dopo l’uso di questi medicinali. Farmaci che servono a curare l’angoscia, la tensione ed il panico, ma che a quanto pare vanno molto di moda tra i ragazzi che li usano per sballarsi. E basta parlare con qualche adolescente per capire che procurarsi queste pastiglie non è poi così complicato, ma che il mix con alcol e altre droghe leggere al momento va di moda tra chi cerca lo sballo con pochi euro. L’indagine dei carabinieri sarebbe partita di iniziativa, dunque senza al momento delega della Procura, ma ne sarebbe informata sia la Procura minorile che il reparto specialistico del Nas.

