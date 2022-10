Minoranza, raffica di interrogazioni 

Interrogazioni e raffica e tanta tensione in vista del Consiglio comunale convocato per questo pomeriggio alle 18. L’ordine del giorno prevede nove interpellanze e la seduta si annuncia particolarmente calda. La minoranza è scatenata e chiede anche una convocazione del Consiglio sul caso “della gestione autonoma del servizio idrico”. Su quest’ultimo argomento, inserito al punto 11 dell’ordine del giorno, dovrebbe esserci la richiesta dell’inversione (per portarlo in cima alla scaletta) da parte del gruppo consiliare “Più Serramanna” guidato da Gigi Piano, che ha firmato quasi tutte le interrogazioni in discussione.

L’opposizione

L’opposizione pressa l’esecutivo del sindaco Gabriele Littera (un anno fa la sua elezione a primo cittadino) su tutto. A iniziare da caso Abbanoa: “Gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato”, l’oggetto della richiesta congiunta di convocazione del Consiglio comunale a firma dei consiglieri di “Più Serramanna” Gigi Piano, Valter Mancosu, Erika Littera, Barbara Steri, e Carlo Pahler del gruppo “Serramanna Futura”. Si parlerà anche dei lavori di posizionamento dei gruppi di misura della rete del gas di fianco al cancello d'ingresso dell' ExMa («La scelta di allocare le armadiature di fianco all’ingresso pedonale offende il bene culturale e pregiudica la sua futura destinazione», affermano i consiglieri di minoranza».

Problemi sanitari

L’opposizione attacca anche sulla carenza di medici di medicina generale a Serramanna, che dopo il pensionamento di uno e il trasferimento altri due camici bianchi ha lasciato alcune migliaia di serramannesi senza assistenza (interrogazione firmata dai consiglieri Littera, Piano, Mancosu e Steri), e sul rifacimento dei bagni e il ripristino dei locali nella scuola per l'infanzia via Rinascita, con la conseguente chiusura in avvio di anno scolastico (interrogazione firmata dai consiglieri Steri, Piano, Littera e Mancosu).