Miniere, i salari cresceranno 

«È stato un buon rinnovo, era importante procedere e l’intesa sui 200 euro di aumento è buona - dice Emanuele Madeddu, segretario della Filctem Cgil della Sardegna Sud occidentale - ci sono diversi aspetti importanti, in prospettiva è positivo l’estensione del contratto anche alle fonti di energia rinnovabile e dello stoccaggio energetico connesso ai siti minerari». Un po' il futuro che, almeno nei progetti, si prospetta per la Carbosulcis, l’ultima miniera di carbone in Italia, ufficialmente chiusa dal 2018 e ora in fase di messa in sicurezza, fino al 2027. Tra i progetti c’è anche quello di trasformarla in un hub energetico attraverso il fotovoltaico.

È stato rinnovato il contratto del settore minerario: 200 euro di aumento in tre anni per un quinto livello. Si tratta dell’accordo raggiunto a Roma dalle segreterie nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil con Assorisorse, l’associazione confindustriale di categoria.

Le somme

L’aumento dei 200 euro sarà diviso in tre tranche: 45 euro dal primo gennaio 2023, 75 euro dal primo dicembre 2023, 80 euro dal primo gennaio 2025. In Sardegna il rinnovo del contratto minerario interessa i dipendenti della Carbosulcis, di Igea e delle miniere del centro Sardegna.

«È stato un buon rinnovo, era importante procedere e l’intesa sui 200 euro di aumento è buona - dice Emanuele Madeddu, segretario della Filctem Cgil della Sardegna Sud occidentale - ci sono diversi aspetti importanti, in prospettiva è positivo l’estensione del contratto anche alle fonti di energia rinnovabile e dello stoccaggio energetico connesso ai siti minerari». Un po' il futuro che, almeno nei progetti, si prospetta per la Carbosulcis, l’ultima miniera di carbone in Italia, ufficialmente chiusa dal 2018 e ora in fase di messa in sicurezza, fino al 2027. Tra i progetti c’è anche quello di trasformarla in un hub energetico attraverso il fotovoltaico.

L’intesa

«È stato un buon rinnovo, l’intesa è stata trovata in breve tempo - dice Enzo Lai, segretario della Femca Cisl del Sulcis Iglesiente - la difficoltà per le realtà isolane è che si tratta in tutti i casi di attività che fanno capo alla Regione per cui la contrattazione di secondo livello è un po' rallentata rispetto ad altre situazioni. Tutti gli accordi di secondo livello devono ovviamente passare in Giunta». Tra le novità contenute nell’intesa raggiunta a Roma c’è l’implementazione del sistema classificatorio, cioè l’individuazione di nuove figure nell’ambito del contratto minerario tramite una commissione paritetica, e maggiore attenzione per i fondi pensionistici. La prima tranche di aumento in busta paga è fissata per gennaio. «un ottimo rinnovo, una boccata d’ossigeno in un momento di crisi generalizzata», osserva Pierluigi Loi, segretario della Uiltec. Dopo l’intesa raggiunta a Roma, ora la parola spetta ai lavoratori che dovranno esprimersi sull’ipotesi di rinnovo nelle assemblee che inizieranno a breve.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata