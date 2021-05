Miniere e sport: il turismo dell’interno gioca le sue carte 

Sport, motori e miniere: sono queste le carte vincenti per la promozione del turismo interno nel Medio Campidano, tra Arbus, Villacidro, Gonnosfanadiga e Guspini. Un ruolo da protagonista spetta al parco-museo minerario di Montevecchio (nell’era pre Covid la media era di 12.000 visitatori all’anno) che si trova nel territorio di Guspini e, in parte, di Arbus. Ora il sito è chiuso a causa delle restrizioni dovute alla pandemia ma la speranza è quella di riaprire in fretta per non chiudere più.

Il punto è che persino l’immediato futuro è tanto incerto da non consentire previsioni a breve termine. Ecco perché Manuele Levanti, amministratore della Lugori Scarl la società che gestisce il sito, in vista dell’estate non parla neppure di prenotazioni. «Per ora abbiamo tra le 200 e le 250 persone che hanno opzionato una visita, ma non c’è alcun vincolo e nessun deposito». Come dire: si potrebbe ripartire da zero. «Il timore di una chiusura improvvisa c’è, ma siamo pronti a ricominciare appena ne avremo la possibilità». Per rispettare i protocolli anti Covid alcuni percorsi sono stati rivisti ed è possibile completarli in un giorno solo o durante una permanenza più lunga. Ed è in questa fase che entrano in gioco le strutture ricettive del paese: a Guspini ci sono due hotel (entrambi attualmente chiusi di cui solo uno accetta prenotazioni per l’estate), dieci Bed and Breakfast e tre agriturismo.

L’incognita

«Noi puntiamo in particolare sul turismo minerario e su quello religioso grazie al Cammino di Santa Barbara. Come Comune faremo di tutto per promuovere il territorio e cercare di salvare una stagione caratterizzata da una grave mancanza di programmazione che finora ha reso difficile anche stilare il calendario degli eventi estivi. L’incognita del coprifuoco condiziona tutto», dice l’assessora competente Francesca Tuveri. Di promozione si occupa anche il neonato distretto rurale per il quale a Guspini è delegata la consigliera comunale Mariangela Cambera: «Siamo in fase di programmazione. L’intero territorio Linas-Campidano è molto apprezzato dagli appassionati delle due ruote, bici e moto, che arrivano principalmente dall’estero».

A un passo dal cielo

Non solo miniere, insomma. Di grande richiamo, nonostante i vincoli legati alla pandemia, è stata il 25 aprile scorso la Skyrace che si è svolta nei monti di Villacidro. «Questa è la vera strada da seguire per destagionalizzare il turismo – è l’esortazione di Paolo Curridori, organizzatore dell’appuntamento sportivo dal 2017 e componente dell’associazione Margiani -. Il prossimo anno coinvolgeremo anche il territorio di Gonnosfanadiga». Già fissate date e specialità. «Avremo una 21 chilometri, una 58 chilometri e una “vertical” che impegnerà gli atleti per un chilometro e mezzo da percorrere su un dislivello di seicento metri. Sono competizioni in grado di attirare migliaia di persone, il vero problema qui è la ricettività, abbiamo difficoltà a trovare loro una sistemazione», conclude Curridori. Tra Villacidro e Gonnosfanadiga l’ospitalità è affidata a Bed and Breakfast, affittacamere e agriturismo. «Per l’estate non ho nessuna prenotazione – racconta Davide Sibiriu, proprietario di un B&B a Gonnosfanadiga -. Prima del Covid in questo periodo avevo già tutto esaurito anche per agosto. Mio fratello che ha un altro B&B è nella stessa situazione. Possiamo solo sperare che le cose migliorino e che lo facciano in fretta».

(2 - continua)

