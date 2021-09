Mini rimpasto, firmate le deleghe 

I nove assessori di Campus hanno firmato ieri mattina le nuove deleghe e già giovedì il punto all’ordine del giorno, che aprirà il primo Consiglio post pausa estiva, saranno le comunicazioni del sindaco, tradotto: la presentazione della nuova composizione di Giunta. Campus va dritto con il rimpastino di metà mandato che vede scambi di assessorati significativi e le due conferme prevedibili, Sardara al Bilancio e Mulas alla Programmazione. Dopo le certezze già trapelate nei giorni scorsi di Meazza, che resta vicesindaco e passa ai Servizi sociali, e di Sassu all’Ambiente, ora la composizione è definitiva. Si è sciolto il nodo dei Lavori pubblici, che spacchettato, mantiene Manuntenzioni e aggiunge Sport e sarà guidato da Arru. L’altro pezzo di delega, Infrastrutture e Traffico, va a Masala. All’Urbanistica va Luglié e alle Attività produttive Corda. Lucchi si sposta alla Cultura, lascerà l’assessorato alle Attività produttive, con un ultimo passaggio giovedì in consiglio da titolare, quando l’aula dovrà votare il nuovo regolamento per l’occupazione del suolo pubblico con dehors.

Il regolamento

I eri la II e III commissione hanno approvato a maggioranza il nuovo testo. Il voto arriva dopo un’estate di discussioni a colpi di emendamenti delle minoranze per apportare modifiche ad una regolamento che ha fatto storcere il naso a molti dell’opposizione fin dalla sua presentazione a maggio. «Hanno bocciato quasi tutti gli emendamenti. Gli esercenti saranno soli a trattare con il gestore dei parcheggi sugli stalli da occupare - sottolinea Fabio Pinna del Pd, tra i principali detrattori del nuovo impianto - e hanno solo alleggerito l’articolo che prevedeva il parere preventivo della giunta all’approvazione delle concessioni, derubricato a una comunicazione, ma resta di fatto un’intromissione». Giovedì ci sarà il voto in aula che, numeri alla mano, non dovrebbe riservare grosse sorprese. Sarà però l’assessora Corda, la nuova titolare alle Attività produttive, a doverne governare l’applicazione, passando dall’Urbanistica alle interlocuzioni con commercianti, gestori di bar e ristoranti.

Nuovi settori

Ma non è la sola ad essere traslata in ambiti lontani dalla delega assegnata fino ad oggi. Giovedì mattina ci sarà un’ultima apparizione pubblica, in qualità di assessora alla Cultura, di Rosanna Arru per la presentazione degli spazi dell’ex cinema Astra. Dopo aver gestito la difficile stagione Covid degli spettacoli, le resta solo il pezzetto di delega dello Sport, con tutta la complessa partita degli impianti ancora da giocare. Giovedì mattina, ultima apparizione pubblica con deleghe in scadenza anche per Lucchi e Meazza che dal mattino al pomeriggio cambieranno scranno. Un rimescolamento delle carte, più che un vero rimpasto, l’obiettivo di Campus è dare nuovo slancio all’azione amministrativa che necessita di un passo più spedito e chissà se basterà lo scambio di poltrone. Intanto questo passaggio senza nuovi ingressi è il segno che si voglia arrivare uniti a fine mandato.

