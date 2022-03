«Mini Province, il nostro referendum blocca la riforma» 

«Quella aveva competenze che poi sono state sottratte. E, soprattutto, i cittadini hanno votato per abolirle. Tra l’altro a questa vergogna se ne aggiunge un’altra».

«I termini sono ampiamente scaduti, ma è la Regione a doverlo indire: finché non sarà fatto, la riforma non può essere attuata».

«Le mini Province? Confermo: sono una vergogna. Ma di fatto la riforma è bloccata dal nostro referendum». Il sindaco di Guspini Giuseppe De Fanti non ha cambiato idea e ora che la Consulta ha detto sì al riordino degli enti locali, insiste: «Se si raggiunge il quorum per scegliere a quale territorio aderire, sicuramente il paese sceglierà Oristano, non il Medio Campidano».

A quando il referendum?

Rinnega la Provincia del Medio Campidano di cui lei era assessore?

Quale?

«La nuova legge sulle indennità dei sindaci. Quelli dei capoluoghi di Provincia avranno circa 9.600 euro al mese. Ogni assessore 5.000 euro».

Ha fatto i conti?

«Certo, significa che i sindaci di Alghero e Quartu, tra le principali città sarde, guadagneranno una miseria rispetto a quelli di Tortolì, Lanusei, ma anche Sanluri e Villacidro, visto che è stato già deciso il doppio capoluogo nel Medio Campidano».

Ha detto no a un impianto fotovoltaico a Corongiu Nieddu.

«Perché sono cave che esistono da decenni ormai rinaturalizzate, sono oasi faunistiche e non era chiaro il vantaggio per i Comuni. Il nostro territorio ha già pagato un prezzo troppo alto a industria e miniere».

Caro energia, chi soffre di più?

«Le famiglie e l’industria. A Guspini abbiamo realtà come la Cermed che ha bloccato la produzione, ora ci hanno comunicato il riavvio ma non sappiamo con quale forza lavoro».

Agricoltori e allevatori sono sul piede di guerra.

«È l’impresa principale a Guspini, siamo uno dei primissimi comuni per numero di capi ovini, oltre 170 aziende. Non possiamo permetterci questi rincari, spesso ingiustificati».

La vostra Tari è tra le più alte del territorio.

«Dipende da come si fanno i conti. Il nostro appalto comprende tutto, anche lo spazzamento quotidiano delle strade. Gli altri paesi, spesso, si arrangiano. C’è da dire che col nuovo bando il servizio sarà razionalizzato».

Il ponte di Terramaistus dovrebbe riaprire tra 24 ore.

«Non accadrà, forse se ne parla dopo Pasqua, ma sarò felice di essere smentito».

Protesta per i vincoli sulle aree ex minerarie.

«Non ce l’ho tanto con Igea, benché il patrimonio immobiliare cada a pezzi, ma con la legge regionale sul trasferimento ai Comuni dei beni minerari: ha vincoli che da decenni devono essere rimossi».

Cosa farebbe se non ci fossero?

«Attuerei i progetti elaborati dal nostro Comune negli anni ‘90: non posso far passeggiare i turisti senza avere la libertà di fare comprare loro un panino o un caffè perché sono viste come attività produttive. È una bestialità».

Si può fare turismo a Guspini?

«Sì, ma solo con il resto del territorio».

L’Oristanese o il Medio Campidano?

«Non è più tempo di campanili, ci si salva tutti insieme».

