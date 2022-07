Mingioni guiderà il Carbonia 

«L’emozione è enorme, ma un pizzico di sano orgoglio me lo si deve concedere». A Diego Mingioni, 31 anni, la dirigenza del Carbonia concede orgoglio e pure fiducia, perché è il nuovo allenatore dei minerari appena retrocessi in Eccellenza dopo due anni di Serie D. Da ieri Mingioni, laureato in Scienze motorie, due anni fa preparatore atletico dei biancoblù durante l’esperienza targata Mariotti, prende il posto di David Suazo, l’ex idolo rossoblù che dopo il ritorno del Carbonia nella massima serie regionale ha rescisso in modo consensuale il contratto. Il Carbonia dopo la retrocessione aveva comunque versato la fidejussione per un possibile ripescaggio, anche se non ha presentato domanda. Speranze pari a zero. Ma forse prenderà forma una squadra che vorrà puntare quasi subito al ritorno in D.

Il profilo

Spazio quindi a un giovane che ha maturato esperienza nello staff dell’Olbia, poi al Carbonia e l’anno scorso alla Torres. Ora è al suo primo incarico di responsabile della prima squadra: emozione a mille? «Molto di più, perché è il Carbonia: mi viene concessa un’opportunità per certi versi coraggiosa e avverto per intero il senso della responsabilità. E ho scelto questi colori per una questione di cuore e di affetto».

Nell’identikit tracciato dalla dirigenza, il nuovo allenatore sarebbe dovuto essere giovane: «Io ci metto l’orgoglio perché ho accettato questo incarico con determinazione: sfrutterò la mia esperienza di preparatore atletico ma stavolta avrò la competenza da primo allenatore, allora sarà fondamentale la simbiosi con il resto dello staff che sarà di prim’ordine perché la dirigenza va verso la riconferma». Ha dato indicazioni precise alla dirigenza per l’imminente campagna acquisti? «Ho chiesto di avere giocatori dall’età media abbastanza bassa, o quantomeno medio-bassa, e soprattutto che fossero pronti e disposti ad affrontare ritmi e sedute di allenamento paragonabili a quelli che si affrontano in Serie D».