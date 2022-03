Minaccia la moglie, ucraino nei guai 

In effetti a chiamare i carabinieri era stato, nel tardo pomeriggio di giovedì e poco dopo le 19, proprio il marito della donna, annunciando azioni violente. Poche parole concitate ma sufficienti a far scattare l’allarme e l’invio delle pattuglie del Radiomobile in piazza Giovanni XXIII.

Poco prima l’uomo, un quarantaquattrenne residente a Cagliari da tempo, aveva minacciato pesantemente la donna. Minacce di morte e aggressioni verbali non isolati che facevano parte di un ventaglio di episodi spiacevoli, violenti. Fatti che avevano anche convinto il giudice per le indagini preliminari, tempo addietro, a firmare una misura cautelare e il divieto di avvicinamento a sua moglie. Evidentemente disattesa e riscontrata dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagni piombati in piazza Giovanni dopo la telefonata d’allarme raccolta dal 112.

Quando i carabinieri sono arrivati in piazza Giovanni XXIII, nella zona dove a si riuniscono abitualmente le donne ucraine che vivono e lavorano in città, aveva già stretto tra le mani il passeggino della sua bambina, deciso ad andare a casa con la figlioletta. Una decisione contrastata dalla madre della piccola anche alla luce di una rapporto difficile e sempre più complicato.

Quando i carabinieri sono arrivati in piazza Giovanni XXIII, nella zona dove a si riuniscono abitualmente le donne ucraine che vivono e lavorano in città, aveva già stretto tra le mani il passeggino della sua bambina, deciso ad andare a casa con la figlioletta. Una decisione contrastata dalla madre della piccola anche alla luce di una rapporto difficile e sempre più complicato.

Parole dure

Poco prima l’uomo, un quarantaquattrenne residente a Cagliari da tempo, aveva minacciato pesantemente la donna. Minacce di morte e aggressioni verbali non isolati che facevano parte di un ventaglio di episodi spiacevoli, violenti. Fatti che avevano anche convinto il giudice per le indagini preliminari, tempo addietro, a firmare una misura cautelare e il divieto di avvicinamento a sua moglie. Evidentemente disattesa e riscontrata dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagni piombati in piazza Giovanni dopo la telefonata d’allarme raccolta dal 112.

La telefonata

In effetti a chiamare i carabinieri era stato, nel tardo pomeriggio di giovedì e poco dopo le 19, proprio il marito della donna, annunciando azioni violente. Poche parole concitate ma sufficienti a far scattare l’allarme e l’invio delle pattuglie del Radiomobile in piazza Giovanni XXIII.

L’arrivo

I militari sono arrivati sul posto verso le venti. L’uomo teneva le mani strette sul passeggino e davanti alla bimba continuava a inveire contro la compagna, minacciandola di morte. Parole ripetute anche davanti ai militari. Sorpreso in flagranza di reato, il 44enne è stato arrestato. In caserma i carabinieri hanno accertato le altre denunce, i suoi precedenti. É stato così accompagnato nella camera di sicurezza del comando stazione di via Nuoro. La sua compagna ha deciso di non presentare denuncia, ma le minacce urlate davanti ai carabinieri e il mancato rispetto delle disposizioni della Procura sono stati sufficienti a predisporre l’arresto. Ieri l’uomo è tornato libero in attesa del pronunciamento del gup. Sarà sottoposto a vigilanza continua da parte dei militari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata