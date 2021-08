Minaccia la famiglia con la fiocina 

Era in casa col marito e la figlia di 20 anni quando, pare dopo aver bevuto troppo, è andata escandescenze legandosi dei coltelli da sub alle caviglie, imbracciando un fucile da sub caricato con la fiocina e minacciando di dare fuoco alla casa con della benzina.

Protagonista della notte di follia una 40enne casalinga originaria della Lituania che poi avrebbe minacciato anche gli agenti di polizia intervenuti per tentare di tranquillizzarla. Alla fine però, dopo una trattativa, gli uomini in divisa l’hanno bloccata e consegnata al 118 che l’ha accompagnata in ospedale dove è stata ricoverata.

Notte di follia

Tutto è accaduto nel cuore della notte, quando la donna, armata di fucile da sub e di coltelli, ha iniziato a minacciare il marito e la figlia. Sono stati momenti di terrore con la casalinga che diventava sempre più aggressiva e incontrollabile, tanto che alla fine i familiari sono scappati chiedendo l’intervento della polizia.

Immediato l’arrivo delle pattuglie della Squadra Mobile di Cagliari e del Commissariato di Quartu. Di fronte agli agenti che tentavano di farla ragionare, la casalinga non ha però desistito e ha continuato a tenere un atteggiamento violento e aggressivo, creando una situazione di evidente pericolo.

Le armi

La donna era armata con un fucile da sub caricato con una fiocina a 5 punte e due grossi coltelli legati alle caviglie. E come se non bastasse, aveva anche cosparso di benzina una camera della casa, minacciando di appiccare le fiamme. Così avrebbe iniziato a minacciare anche agli agenti che messi al sicuro marito e figlia, hanno iniziato a trattare con la donna cercando di convincerla a mettere da parte le armi.

Il blitz

La casalinga però non sì è arresa, non ragionava. Ed è stato a quel punto che i poliziotti hanno tentato il blitz bloccandola prima che potesse fare del male agli altri e a se stessa, consegnandola poi ai medici del 118. Sul posto anche il sostituto Commissario Gianni Noto. La donna ora si trova in ospedale. Ha bisogno di cure specifiche. È stata denunciata per minacce e resistenza a pubblico ufficiale, con rapporto inviato nel primo pomeriggio alla Procura.

