Minacce sui muri inaugurano la caserma 

Nel giorno dell’inaugurazione della nuova stazione dei carabinieri di Talana, ignoti hanno imbrattato un muro all’ingresso a monte del paese con scritte ingiuriose nei confronti di due sottufficiali in servizio alla compagnia di Lanusei. Appena rinvenute, ieri mattina, le scritte sono state subito cancellate. Immediata la condanna espressa dal sindaco, Christian Loddo, 48 anni: «Il gesto ha minato solo in piccola parte la giornata di festa, perché la comunità si è stretta attorno all’Arma dei carabinieri che è parte integrante del nostro paese». In effetti, nelle ore successive al fatto, la comunità ha celebrato l’Arma con i massimi onori nella stazione di Su Lompathu intitolata al maresciallo maggiore Pietro Ruzzu, che il 15 maggio 1932 era rimasto ferito dopo una feroce lotta con un bandito. Ha impartito la benedizione il figlio del sottufficiale, monsignor Salvatore Ruzzu.

La condanna

«Esprimiamo la più totale solidarietà ai rappresentanti dell’Arma coinvolti. È un gesto vile di persone che agiscono nell’oscurità anziché metterci la faccia ed esprimere il loro dissenso. L’obiettivo - ha detto il primo cittadino - era rovinare la festa dei carabinieri ma anche della comunità. Per noi è stato un evento importante e ben organizzato con la buona volontà di tutta la cittadinanza per dare di sé un’immagine positiva. Il presidio è legalità e sicurezza. Senza questi due capisaldi non andiamo da nessuna parte».

La cerimonia

I carabinieri sono rientrati a Talana nel 2020, sedici anni dopo l’alluvione che aveva reso inagibile l’edificio che li ospitava. In quel periodo sono stati accolti a Urzulei. Ieri a Talana sono arrivati, fra gli altri, il generale di Corpo d’armata Carmelo Burgio, comandante interregionale Podgora, il comandante della Legione Sardegna, generale di brigata Francesco Luigi Gargaro, il comandante provinciale, colonnello Massimo Cucchini, e tutte le altre massime autorità civili e militari del territorio, prefetto e questore di Nuoro, Guardia di finanza, Forestale e Procura della Repubblica. All’inaugurazione della stazione erano presenti anche quattordici parenti del maresciallo maggiore Pietro Ruzzu cui è stata intitolata la sede. Hanno partecipato anche gli studenti delle Medie e della quinta elementare, a far da cornice al picchetto d’onore affiancato dalle istituzioni locali con in testa il sindaco Loddo: «Con voi, in collaborazione con voi, vogliamo una comunità sicura e pulita, condizione necessaria affinché sia prospera. Voi carabinieri siete il nostro presidio, siete l’argine alla violenza, siete il muretto di protezione, siete la parete che tutela le nostre famiglie».