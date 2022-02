Minacce per incassare i crediti 

La volontà di recuperare le somme concesse a titolo di finanziamento sarebbe andata oltre le normali richieste di rientro. I dipendenti di due società di recupero crediti avevano inviato alla cliente telefonate e messaggi «scritti e vocali» a «qualsiasi ora della giornata», avevano minacciato «gravi conseguenze» in caso di mancato pagamento, si erano presentati sotto casa sua e dei genitori ma anche in ospedale, dove era andata per una visita, e avevano anche chiamato un commerciante per chiedergli di far sapere alla debitrice che la stavano cercando. In due parole: atti persecutori.

Gli imputati

È l’accusa rivolta dal pm Ginevra Grilletti ai cagliaritani Paola Muggironi e Carlo Puddu, 41 e 35 anni, ai quartesi Maria Pappalardo e Marina Usai, 58 e 42, e a Michela Porfirio, 35, di Spoleto, per quanto avvenuto tra l’ottobre 2018 e l’aprile 2019 a una 38enne che aveva stipulato due finanziamenti con la banca Compass. Gli imputati, al servizio delle società di recupero crediti “Intermed Credit srl” (Muggironi e Pappalardo, con Puddu collaboratore esterno) e “Mb Credit Solution spa” (Porfirio), mentre il datore di lavoro di Usai non è stato individuato, avrebbero molestato la donna con cadenza «quasi quotidiana» per «costringerla a riprendere il pagamento delle rate» interrotto per una «gravidanza a rischio».

I comportamenti

Così ecco le telefonate e i messaggi; la minaccia di ricevere la visita di un funzionario con possibili «gravi conseguenze»; la comunicazione al fratello della debitrice che i soldi sarebbero stati prelevati dalla sua carta di credito, nel caso la sorella non avesse saldato il dovuto; la visita «improvvisa» a casa della vittima, quindi all’ospedale dove la donna era andata a farsi visitare e all’abitazione dei genitori, ai quali era stato chiesto di coprire il debito (pochi giorni dopo la figlia aveva pagato una rata coi soldi prestati dal padre). Infine, era stato contattato il titolare di una macelleria (dove la cliente andava spesso) perché avvisasse la donna che la stavano cercando.