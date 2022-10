Minacce nella partita degli Allievi 

Aggredito il presidente dell’Associazione nazionale arbitri di calcio di Sassari. Un assalto a più riprese avvenuto sul campo di via Leoncavallo negli ultimi minuti del match, domenica all’ora di pranzo, tra l’Academy Latte Dolce e Alghero, incontro valido per la quarta giornata degli Allievi regionali under 17. Ma il risultato, 2 a 1 per gli ospiti, passa in secondo piano davanti alla violenta escalation che ha avuto come scenario, o ring, le tribune dell’impianto.

Foto e minacce

In campo 22 giovani giocatori, di 16 e 17 anni, sotto la direzione di un arbitro 18enne preso di mira, secondo le testimonianze, dalle parole ingiuriose rivoltegli da uno spettatore adulto. Nel turpiloquio si sarebbe inserita anche una intimidazione: “Ti aspetto fuori e vedrai quello che ti succede”. A questo punto Emanuele Fresi, presidente della sezione Arbitri di Sassari, e tra l’altro anche maggiore della Polizia municipale, scatta una foto all’estensore delle minacce per avere una prova di quel che stava accadendo. Ma l’altro sarebbe andato su tutte le furie ordinandogli di vedere il cellulare e, non pago, avrebbe afferrato il dirigente per il bavero tentando di spingerlo giù dagli spalti. Fresi evita di rispondere alla provocazione e prova ad allontanarsi venendo raggiunto dall’uomo che avrebbe di nuovo cercato lo scontro fisico, tentativo condito da ripetuti “Ti faccio a pezzi”, trattenuto però dall’intervento dei presenti.

La denuncia

Ma l’episodio riserva una coda se possibile peggiore perché il presidente, raggiunto lo spiazzo tra le tribune e il parcheggio, sarebbe stato accerchiato da diversi spettatori che gli rimproveravano lo scatto iniziale puntandogli i telefonini in faccia. Con uno in particolare che l’avrebbe apostrofato con “Hai combinato un casino”, anche qui minacciando di passare alle vie di fatto. E nel vuoto di solidarietà si sarebbe aggiunta infine una ulteriore aggressione, autore un giovane stavolta, che avrebbe tentato di colpire Fresi con diversi pugni non andati a segno. Anche qui all’atto fisico si sarebbero associate espressioni dello stesso tenore precedente, da “Ti rompo la faccia” a “Ti spacco il c…”. Dopo poco l’arrivo degli agenti della Polizia di Stato, su due volanti, che non riescono a identificare i presunti responsabili nel frattempo dileguatisi. Contro questi ultimi, ieri mattina, Emanuele Fresi ha depositato in Questura una denuncia per minacce e percosse. E si chiude così, per adesso, con le carte bollate una brutta pagina di fallimento completo dei valori sportivi.