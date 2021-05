Minacce e soprusi, Genneruxi ostaggio delle baby gang  

Hanno tra 14 e 16 anni, arrivano tutti i pomeriggi alle 17, vandalizzano, intimoriscono, minacciano. Stazionano in piazza Marsiglia, talvolta irrompono in parrocchia durante il catechismo e mettono paura, anche con le catene.

Da diversi mesi Genneruxi è in mano alle baby gang che tormentano uno dei quartieri apparentemente più tranquilli del capoluogo, dopo essersi riversate nei mesi scorsi su Villanova, piazza Garibaldi, la Marina e piazza Giovanni. La situazione sta destando allarme e preoccupazione, ragazzi e famiglie temono per a loro incolumità.

Adolescenti

L’ultimo gruppo è formato da una decina di elementi tra i 14 e i 16 anni, prevalentemente maschi anche se, qualche giorno fa, con loro c’erano anche tre ragazze. Si muovono spesso in bicicletta, di rado a piedi, e rigorosamente compatti per via dei Conversi,via Oslo, via Berna, via Zagabria e piazza Marsiglia. Proprio piazza Marsiglia è la meta privilegiata del gruppo, che tutti i giorni va lì dalle 17 alle 20 a minacciare chiunque. Sabato scorso, da quanto riferito da numerose testimonianze anche sui social, è stato picchiato un ragazzo, travolto dalla violenza del branco. A quel punto, una donna che ha assistito alla scena mentre sua figlia giocava con alcuni amici, ha cercato di intervenire in difesa del giovane ma è stata subito circondata dai componenti della baby gang e insultata.

Lanci di pietre

Ma non è finita qui: i componenti del gruppo prendono volantini per poi bruciarli e fare falò, in via Berna lanciano pietre a un anziano che vive al primo piano e teme facciano incursione nella sua abitazione. Il gruppo di ragazzini – riferiscono gruppi di genitori che preferiscono tenere l’anonimato per timore di ritorsioni – è dotato anche di catene con cui minacciano chiunque cerchi di interferire per porre freno a una situazione che si trascina da troppo tempo e che non vede una risoluzione. In sella alle loro bici hanno cercato di entrare anche all’interno della parrocchia del Santissimo Crocifisso e più volte hanno fatto irruzione nelle aule in cui viene fatto il catechismo con male parole, schiamazzi e bestemmie spaventando i bambini e le stesse catechiste profondamente scosse dall’accaduto.

Famiglie esasperate

Le famiglie del quartiere non hanno più intenzione di assistere passivamente allo sfacelo e si stanno organizzando in un Comitato per poter fare sentire la loro voce affinché torni la normalità a Genneruxi. «Abbiamo più volte chiamato i carabinieri e la polizia – fanno sapere – ma purtroppo ci è stato detto che essendo minorenni hanno le mani legate. Abbiamo anche mandato varie lettere al sindaco e speriamo possa darci ascolto e aiutarci a mettere la parola fine a quello che è per noi un incubo. Temiamo di vederli sbucare da un momento a un altro, pronti a fare qualsiasi cosa, dalle violenze ai furti. Alcuni hanno paura di parlare pubblicamente perché temono ripercussioni, ma questo è il momento di fare fronte comune altrimenti questi ragazzini si sentiranno sempre autorizzati a prevaricare il prossimo».

