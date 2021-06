Minacce e danni contro due fratelli 

Avrebbe minacciato due gemelli di Gonnesa, cercando poi di pugnalarne uno e danneggiandogli con una pattadese le ruote dell’auto. Alla fine, però, Marco Carrus (51 anni di Portoscuso) ha deciso di risarcire i due fratelli, raggiungendo con loro un accordo che consentirà di rimettere la querela. Per il danneggiamento, però, il processo sarà inevitabile ed il giudice Giampiero Sanna ha deciso di iniziare il dibattimento ad ottobre.

La vicenda

I fatti che hanno dato origine al procedimento penale risalgono al 28 aprile 2012, quando – secondo la ricostruzione dell’accusa – sarebbero stati pesantemente minacciati Fabrizio e Antonello Domenico Lobina, 57enni di Gonnesa. Oltre a Carrus, era stato accusato di minacce anche il compaesano Francesco Brandas (44 anni) che quel giorno avrebbe accompagnato l’amico in via San Giovanni alle 4.30 del mattino. Arrivati sotto casa del rivale, uno dei due l’avrebbe chiamato al telefono dicendogli. «Ti ammazzo, vieni sono giù. Sono sotto casa tua». Nel contempo, avrebbero suonato al campanello, bussando con forza al portoncino.

Il tentativo di ferimento

Il solo Marco Carrus, inoltre, è stato accusato dal pubblico ministero Gaetano Porcu anche di lesioni aggravate per aver provato ad accoltellare Antonello Domenico Lobina, gemello di Fabrizio. Utilizzando un coltello a serramanico, tipo pattadese, si sarebbe scagliato contro l’avversario cercando i pugnalarlo all’altezza dell’addome, ma non riuscendoci solo grazie alla rapida reazione della vittima che sarebbe riuscita ad evitare il colpo fuggendo poi a piedi, inseguito poi per alcune centinaia di metri. Sempre a Carrus, infine, è contestato il danneggiamento aggravato per aver squarciato entrambi i pneumatici sinistri della Ford Kuga di uno dei due gemelli, che si trovava parcheggiata in via San Giovanni nei pressi dell’abitazione.

Il processo

Terminate le indagini da parte del pubblico ministero Gaetano Porcu, i due amici di Portoscuso sono stati mandati a giudizio davanti al giudice Giampiero Sanna. Difeso dall’avvocato Herika Dessì, Marco Carrus ha deciso di risarcire i gemelli Lobina che hanno così accettato di ritirare la querela. Una scelta di cui beneficera anche l’amico Brandas, assistito dal legale Gianfranco Trullu. Il danneggiamento aggravato dell’autovettura, però, è un reato procedibile d’ufficio, ragion per il quale il giudice ha disposto che si vada avanti col processo solo per quella imputazione. Il dibattimento, dunque, prenderà il via ad ottobre solo nei suoi confronti e solo per quella singola imputazione. Per il resto, pace fatta.

