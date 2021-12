Minacce di morte a Seregno, Ninni Corda denuncia tutti: «La scusa per non pagarmi» 

Denunce, controdenunce, richieste di risarcimenti. Se questa storia non riguardasse il Seregno (Serie C, girone A), avrebbe potuto avere come scenario il Far West. Il presidente del club accusa Ninni Corda di aver minacciato di morte il portiere e fatto aggredire due giocatori. Dopo alcune avvisaglie, l’altro ieri per il direttore generale nuorese è scattato il licenziamento. Ma la vicenda è tutta da appurare: sia sul fronte della Federazione che da quello della giustizia ordinaria. Che in alcune fasi della sua vita Corda, 47 anni, abbia sbattuto contro qualche muro è il primo ad ammetterlo. Una disavventura giudiziaria, «da cui però sono uscito a testa alta», nel passato incomprensioni con presidenti per lui troppo vulcanici «ma a Savona stavo per portare la squadra in Serie B». Dopo Como e Foggia, avventure vincenti vissute al fianco dell’imprenditore selargino Roberto Felleca, si era accasato al Seregno, società neopromossa in C, da dg. «Squadra costruita in fretta e furia», dice, «che lascio a metà classifica: se il campionato fosse terminato, sarebbe nei playoff».

Allora che cosa è accaduto?

«Semplice: la società ha trovato una scusa per non pagarmi».

Sì, ma il presidente l’accusa di aver minacciato di morte e fatto aggredire giocatori.

«Non scherziamo».

Anche che avrebbe mandato al campo un pugile.

«Il pugile di cui parla il presidente è il capo della sicurezza del Foggia Calcio, un amico che era venuto al campo per salutare il sottoscritto e i sette ex satanelli che mi hanno seguito qui. È una persona perbene, che si trovava a Milano per altri motivi».

Quali?

«È legato da amicizia sincera a due grandi artisti foggiani, Pio e Amedeo, e doveva incontrarli. Credo che anche lui si senta danneggiato».

Sicuro quindi di non aver detto al portiere che non avrebbe più visto il figlio piccolo?

«Sono un padre di famiglia anch’io, come avrei potuto».

E quindi da che cosa nasce questa accusa terribile?

«Non ho mai avuto dissapori con il presidente, che ho sempre messo al corrente di ogni mia azione. Semmai, con i vice: un militare macedone e un medico albanese. In particolare con il secondo: venti giorni fa non voleva che entrassi al campo».

Tutta la verità?

«Aggiungo che alla base c’è la richiesta di un ridimensionamento tecnico ed economico del club. Mi si chiedeva di tagliare anche dove non si poteva e in tempi inspiegabilmente brevi: è tutto contenuto in una email speditami dal presidente che, fino a quel momento, si era sempre complimentato con me per la gestione».

Lei, comunque, passa per uno dai modi spicci e talvolta rudi.

«Come molti manager più importanti di me. Il “Metodo Corda” di cui si è parlato è riconducibile solo alle vittorie sul campo. E i successi generano invidia».

È intervenuto anche il presidente della Lega C Ghirelli.

«È giusto che l’abbia fatto. Le accuse, del resto, sono gravi. Io ho già incaricato i miei legali di tutelarmi in sede civile, penale, amministrativa e sportiva. Chiederò un grosso risarcimento, questo è poco ma sicuro».

