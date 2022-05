Minacce con la pistola alla festa privata 

Ha bevuto un po’ troppo e con il suo atteggiamento ha iniziato a infastidire le persone presenti davanti al locale dove c’era una festa privata. Così i gestori del locale sul molo dogana, nel area portuale, lo hanno invitato ad andare via. Ma lui, guardia giurata cagliaritana di 41 anni, non ha gradito: ha così mostrato ai responsabili della sicurezza del bar la pistola che aveva sotto il giubbotto per poter entrare. Qualcuno notando l’arma e temendo che la situazione potesse degenerare, ha chiamato il 112. Sono così arrivate le pattuglie della stazione di Villanova e del Nucleo radiomobile della compagnia: hanno identificato il vigilante fuori servizio, recuperando la pistola calibro 9 e le munizioni, sequestrate. L’uomo è stato denunciato per minacce aggravate. Ora rischia di perdere il lavoro.

Ubriaco

Cosa sarebbe potuto accadere se gli animi si fossero surriscaldati ulteriormente e soprattutto se i responsabili della sicurezza del locale non avessero mantenuto la calma, gestendo la situazione con professionalità? Difficile dirlo. Certamente la presenza di una persona ubriaca – almeno secondo i primi riscontri svolti dai militari – in possesso di una pistola non è passata inosservata ad alcune persone durante la serata organizzata nel locale tra sabato e domenica. Senza indugiare ulteriormente, c'è chi ha chiamato i carabinieri. «Un tizio con una pistola sta minacciando i titolari», è stato il tenore della telefonata. Dalla centrale di via Nuoro è scattata la segnalazione di intervento per due pattuglie della compagnia di Cagliari.

Il sequestro

I militari hanno raggiunto il bar, individuando subito la guardia giurata che stava creando i problemi. L’uomo aveva effettivamente con sé la pistola Beretta calibro 9 e 50 cartucce, comprese le 15 del caricatore. Gli accertamenti degli investigatori hanno fatto emergere che arma e munizioni erano regolarmente detenute dall’uomo poiché vigilante, dipendente di una società che si occupa di sicurezza. Ma la ricostruzione di quanto successo, le testimonianze raccolte e lo stato un po’ confuso dell’uomo hanno fatto scattare il sequestro della pistola e delle cartucce. E la guardia giurata è stata denunciata. L’accusa di minacce aggravate, per l’uso dell’arma, rischia pesanti ripercussioni sul lavoro dell’uomo.