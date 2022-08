Minacce col machete: Poetto vietato 

I fatti risalgono al 14 agosto quando in Questura, era arrivata una richiesta di emergenza. All’esterno di uno stabilimento balneare, era stata segnalata una persona – allontanata poco prima da un locale perché infastidiva gli avventori - che brandiva minacciosamente un machete. Immediato l’invio di una pattuglia: gli operatori avevano intercettato il giovane a bordo della propria auto all’interno della quale avevano trovato e recuperato un machete della lunghezza di 52 centimetri e un coltellaccio da cucina lungo 26,5 centimetri. Non solo: l’indagato, che appariva visibilmente ubriaco, aveva anche danneggiato l’auto della polizia, minacciando gli operatori.

A distanza di pochi giorni, esattamente il 20 agosto, il Questore di Cagliari ha emesso (al termine dell’istruttoria degli uomini della Divisione anticrimine), il Daspo urbano a carico di un cagliaritano di 30 anni. Nei prossimi due anni, il giovane non potrà accedere (dalle 18 alle 7) a tutti i pubblici esercizi e locali di trattenimento del Poetto e del viale Golfo di Quartu. Per lui, vale anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze.

Dieci giorni fa era stato sorpreso dalla polizia con un machete sul lungomare Poetto e denunciato a piede libero per il possesso della rudimentale quanto micidiale arma.

La lite col machete

La denuncia

Da qui la denuncia a piede libero per porto di armi o oggetti atti ad offendere, minaccia e danneggiamento aggravato. «Una condotta violenta - ha spiegato la Polizia - tenuta in orario notturno, in prossimità di un esercizio pubblico, in una zona particolarmente frequentata da giovani, anche minorenni. Un comportamento, quello dell’indagato che ha arrecato un grave danno alla sicurezza e alla tranquillità pubblica ed ha rappresentato un potenziale pericolo per l’incolumità dei numerosi giovani frequentanti il locale».Per questo alla denuncia, è seguito il rapporto al Questore di Cagliari che ha disposto il Daspo urbano nei confronti dell’indagato. Un episodio tutt’altro che isolato in questo Ferragosto sul litorale di Quartu.

L’auto sulla folla

La notte prima, infatti, un automobilista aveva travolto con la sua auto un turista veneto, finito in ospedale con fratture guaribili in 90 giorni. Un episodio di violenza che fu filmato e dato in pasto ai social: anche in quel caso, secondo le indagini svolte dai carabinieri della Stazione e del Nucleo operativo di Quartu, il responsabile stato invitato ad uscire da un locale pubblico, andando subito in escandescenze. Salito sulla sua auto, aveva compiuto alcune pericolosissime gimcane in mezzo a decine di curiosi, rimasti a guardare nonostante il rischio di finire sotto le ruote. A farne le spese alla fine era stato un turista che era stato travolto, ferito e accompagnato in ospedale. L’uomo si era allontanato facendo perdere le sue tracce ed è ancora ricercato.

