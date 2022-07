Minacce all’assessore Mereu  

Il nome dell’amministratore accompagnato dalla croce. È il consueto messaggio intimidatorio vergato da ignoti sul muro del cimitero. Stavolta il destinatario delle minacce è Mariano Mereu, 50 anni, assessore con delega ai Lavori pubblici del Comune di Tertenia. L’uomo, nella squadra di governo locale già nel corso del primo mandato del sindaco Giulio Murgia, è dipendente dell’Agenzia Forestas ed è proprio in questo contesto che gli inquirenti focalizzano le indagini. Vogliono capire se l’intimidazione ricalchi i canoni della matrice che hanno originato le scritte comparse, sempre sabato, sul cimitero di Seui e in precedenza l’attentato contro la sede Forestas di Lanusei e in particolare al suo direttore, Michele Puxeddu. I malumori per le concessioni territoriali sembrano la pista privilegiata dagli inquirenti.

I fatti

A Tertenia l’autore delle scritte minacciose ha operato verosimilmente la notte tra venerdì e sabato. I primi ad averle lette hanno avvertito subito l’assessore e le stesse sono state cancellate in un attimo con due mani di pittura bianca. Ma la notizia è comunque rimbalzata tra i residenti, diffondendosi presto anche nell’ambiente forestale. Già scosso dall’attentato al direttore del Servizio territoriale di Lanusei, e dalle scritte sul muro esterno del camposanto di Seui. Negli ultimi tempi il clima si è surriscaldato intorno alle concessioni dei terreni comunali con le assunzioni come contropartita. A Forestas conoscono la realtà ogliastrina e i vertici sanno bene che il personale è sottodimensionato. A Tertenia il cantiere di Tacchixeddu, del cui presidio esteso per 1.239 ettari Mariano Mereu è capo operaio, conta 58 addetti con la previsione che nel prossimo quinquennio andranno in pensione alcune unità e dunque da quelle parti confidano in nuove assunzioni.

Lo scontro

Le reazioni della politica locale sono state affidate ai social. «Prendiamo le distanze dal metodo, che non condividiamo però - ha scritto la minoranza guidata da Guido Pisu - è anche vero che se in certi casi il dissenso è mal tollerato la scritta sui muri è l’unico modo per manifestare il proprio disagio». Piccato il commento del sindaco, Giulio Murgia: «Scrivere certe cose in una pagina pubblica di indirizzo politico denota la dimensione dell’autore, si vuole forse far ripiombare la comunità ai tempi nefasti dei primi anni Novanta?».