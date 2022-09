Minacce al sindaco, una denuncia 

Tradito dalle immagine delle telecamere del Comune e impianti privato. Con un’indagine a tempo di record, i carabinieri della stazione di Monserrato hanno fatto piena luce sulle minacce al sindaco Tomaso Locci. Sotto accusa un 65enne residente nella cittadina, denunciato a piede libero dai militari con l’accusa di minacce aggravate. Chiaro il riferimento al primo cittadino per il progetto legato alla realizzazione di una rotonda in via Giulio Cesare, all'altezza della via del Redentore. Un intervento per la sicurezza della viabilità che dovrebbe comportare l'abbattimento di sei ficus.

L’episodio

I fatti risalgono al 20 agosto scorso, quando alcune scritte erano comparse sul muro del portone di ingresso dell’abitazione dei genitori del primo cittadino. “No rotonda. Non toccare piante”. Un messaggio, essenziale, ben visibile a tutti. L’idea, non aveva trovato d’accordo qualcuno che, nottetempo, aveva deciso di tracciare la scritta. A denunciare l’accaduto era stato lo stesso Locci con un post sulla sua pagina Facebook, facendo così partire le indagini.

Il post

In un post sui social, Locci ha poi spiegato «la verità sull'atto intimidatorio subito dal sottoscritto e dalla mia famiglia e sul progetto di riqualificazione dello slargo e delle piazze tra via del Redentore e Via Giulio Cesare. Mistificare pretestuosamente non paga mai, la verità viene sempre a galla», ha scritto. Poi ha aggiunto: «L'immobilismo dei partiti che hanno governato da una parte e dell'altra dei banchi del consiglio comunale è finito: l'epoca del non far niente per non scontentare nessuno ce la siamo messa alle spalle, noi siamo l'amministrazione del fare e del fare bene e nel rispetto dei cittadini, delle tradizioni e dell'ambiente. Ringrazio oltre all'intera compagine di maggioranza», ha aggiunto il sindaco, «i carabinieri della stazione di Monserrato e la nostra Polizia locale, subito presenti nel dare il loro sostegno e nel portare avanti le indagini anche grazie al sistema di videosorveglianza che copre i punti principali e di snodo della nostra città a seguito dell'azione di installazione di telecamere che abbiamo iniziato nel 2016 e stiamo implementando sempre piú».