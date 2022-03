Minacce ai pm, arrestato Sanna 

Fresco di condanna a 25 anni di reclusione per aver partecipato al sequestro dell’allevatore Titti Pinna di Bonorva, rapito il 19 settembre 2006 e fuggito il 28 maggio 2007 dall’ovile di Sedilo nel quale aveva trascorso otto mesi di prigionia feroce, il 52enne Giovanni Sanna di Macomer subito dopo la sentenza (dicembre 2021) aveva dato sfogo alla rabbia per una decisione ritenuta ingiusta chiamando un agente di Polizia che, lungimirante, aveva registrato la telefonata. In quei pochi minuti di colloquio l’imputato aveva ribadito la propria innocenza, sostenuto che nessuno in quella vicenda l’aveva aiutato e poi sperato che «Gesù Cristo almeno uno lo fulmini entro Natale», e che «se non ce la fa lui, lo faccio io. Lo giuro». Riferito, secondo gli investigatori, ai responsabili (inquirenti e forze dell’ordine) delle sue peripezie giudiziarie. Il tutto preceduto, e seguito, da una serie di minacce.

In carcere

L’iniziativa è costata il carcere a Sanna, conosciuto col soprannome di “Fracassu”. Il pubblico ufficiale ha segnalato quanto accaduto alla Direzione distrettuale antimafia di Cagliari che ha avviato l’indagine, eseguito gli approfondimenti del caso e chiesto l’arresto del 52enne. Provvedimento emesso dalla Corte d’assise di Sassari ed eseguito nell’arco delle ore successive. L’uomo, che si trovava ancora a piede libero dopo la condanna per il sequestro, ora è in cella in attesa dell’udienza di Riesame domani a Sassari alla presenza dell’avvocato difensore Desolina Farris.

Le altre condanne

Il procedimento penale sul rapimento dell’allevatore di Bonorva era già sfociato nelle condanne di Salvatore Azzas (30 anni), Giovanni Maria Manca (28) e Antonio Faedda (25). Sanna secondo i pubblici ministeri aveva aveuto un ruolo «nella fase ideativa, in quella esecutiva e persino nelle trattative, considerata la sua presenza al passaggio a livello di Mulargia durante l’incontro», il 26 settembre 2006, «tra alcuni componenti della banda e padre Pinuccio Solinas», che aveva cercato di attivarsi «per la liberazione dell’ostaggio». Accuse respinte dalla difesa, che due mesi fa ha preannunciato il ricorso in Appello