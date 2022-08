Minacce ai giudici, un sospettato 

Continuano a destare preoccupazione le scritte contro i giudici apparse nei giorni scorsi sui muri di una casa in corso Trinità. Parole pesanti indirizzate ai magistrati “Marongiu e Manca” nei confronti dei quali l’anonimo autore rivolge un inequivocabile “Vi sterminerò”. Minaccia autografata con il rosso della bomboletta spray da “by Orune”, un indizio che sembrerebbe quasi suggerire un limite geografico alle indagini. Aperte tra l’altro ieri dalla Squadra mobile di Sassari che sta svolgendo i primi accertamenti per risalire all’autore delle frasi incriminate. Che avrebbe minacciato addirittura con una pistola un involontario testimone. Circostanze che però attendono conferma dalle indagini in atto.

Reazioni

Lo sdegno per le intimidazioni arriva fino ai piani alti del palazzo di Giustizia anche se il presidente del Tribunale, Massimo Zaniboni, al momento preferisce non commentare. L’accaduto necessita infatti di approfondimenti che, oltre a sciogliere l’enigma sull’identità dello scrivente infuriato, chiariscano i profili di coloro che hanno ricevuto l’avvertimento. «Da noi lavora il giudice onorario Lorenza Manca - commenta Zaniboni - ma non mi risulta alcun Marongiu». Il mistero s’infittisce poi se si considerano le altre scritte, sempre nello stesso perimetro del centro storico, con un secondo destinatario e che, secondo alcuni testimoni, sono frutto della stessa mano.

L’altro obiettivo preso di mira è l’avvocato Lorusso investito di epiteti dai contenuti diffamatori più che minacciosi. Tacciato anche lui di “infamia” in corso Trinità, si prende poi del “ladro” in via Saffi per ragioni sconosciute.

Gli avvocati