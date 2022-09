Milly Carlucci, «eccomi!» Moreno Porcu tra le stelle 

Tra i tredici protagonisti di questa edizione di “Ballando con le stelle” ci saranno Alessandro Egger (modello), Alex Di Giorgio (nuotatore olimpico), Gabriel Garko (attore), Giampiero Mughini (critico) e Iva Zanicchi (cantante). Moreno Porcu però ancora non sa con chi parteciperà alla sfida: «La trasmissione inizierà a ottobre e tutto è ancora top secret!», continua il ballerino. «Per me nessuna differenza: sono un fan di tutti i partecipanti a questa edizione del programma, grandi artisti e sportivi, personaggi importanti che hanno sempre fatto la differenza nel loro campo. Non conosco nessuno di loro, sono estraneo al mondo dello spettacolo, ma con chiunque ballerò sarò felice».

Moreno Porcu, 35 anni, di Uta, è stato scelto come ballerino professionista di “Ballando con le stelle”: «Un sogno che si realizza, non avevo fatto nessuna domanda per partecipare alla trasmissione ma sono stato scelto dalla produzione che mi ha contattato mentre mi trovavo in Olanda. Non potevo che cogliere l’occasione al volo e partecipare all’audizione dopo la quale è stata ufficializzata la mia partecipazione a questo meraviglioso programma televisivo».

I protagonisti

Tra i tredici protagonisti di questa edizione di “Ballando con le stelle” ci saranno Alessandro Egger (modello), Alex Di Giorgio (nuotatore olimpico), Gabriel Garko (attore), Giampiero Mughini (critico) e Iva Zanicchi (cantante). Moreno Porcu però ancora non sa con chi parteciperà alla sfida: «La trasmissione inizierà a ottobre e tutto è ancora top secret!», continua il ballerino. «Per me nessuna differenza: sono un fan di tutti i partecipanti a questa edizione del programma, grandi artisti e sportivi, personaggi importanti che hanno sempre fatto la differenza nel loro campo. Non conosco nessuno di loro, sono estraneo al mondo dello spettacolo, ma con chiunque ballerò sarò felice».

La preparazione

Grande l’emozione per la partecipazione alla trasmissione condotta da Milly Carlucci: «Parliamo di una grandissima professionista, molto brava in quello che fa. Sono emozionato, ma pronto. Ho studiato tanto, perché a “Ballando con le stelle” sarà necessario esibirsi con tanti stili. Questa esperienza richiede tanta energia e sarà motivo di crescita».

Grandi risultati

La partecipazione a “Ballando con le stelle” non è il primo grande risultato di Moreno: «Ho iniziato a ballare quando avevo 13 anni. Per tanti anni mi sono occupato di teatro. Ho vinto più di una decina di titoli regionali, due titoli italiani e partecipato a tante finali di competizioni internazionali. Facevo inoltre parte del cast di una compagnia australiana che organizzava show a Broadway e in giro per il mondo». Ora la proposta per la televisione: «Un’esperienza che sarà diversa da tutto ciò che ho fatto finora nella mia carriera caratterizzata in generale da esperienze importanti. In ogni caso questa è una nuova opportunità e sono super emozionato. Un pochino di paura considerato che sarò valutato anche dal grande pubblico del piccolo schermo». A breve Moreno Porcu conoscerà il nome del suo compagno di ballo. E non lo nasconde: «Mi occuperò anche delle lezioni di ballo. Vincere farebbe sicuramente un piacere, una grossa soddisfazione. Ma già essere stato selezionato per la partecipazione al programma è un sogno che si realizza». Il ballerino utese professionista si esibirà senza dimenticare le sue origini: «Per me dire di essere sardo non può che essere un grande orgoglio. Spero di rappresentare al meglio l’Isola da dove manco da tanti anni, sono in giro per il mondo da quando ne avevo 26, ma che resta sempre la terra del mio cuore».

