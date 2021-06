Mille tessere per disegnare il mondo 

Chiunque metta piede nella casa e nello studio di Giovanni Basciu si immerge immediatamente in un’arte figurativa minuziosa che proviene da molto lontano: quella della realizzazione dei mosaici.

Lavoro antico

Sulle pareti, nelle colonne della sua abitazione, nei muri del cortile o sulle tante lastre apposite che ha realizzato in questi anni, il mosaicista antiochense ha creato delle opere raffinate e sgargianti che riportano alla storia sulcitana ma anche a realtà mondane nelle quali ha prestato servizio quando lavorava come trasfertista nel settore delle raffinerie, nelle centrali elettriche e nucleari. «Ho lavorato come tecnico in tante nazioni come l’Iran, l’Algeria e la Libia giusto per citarne alcune, il mio è stato un lungo girovagare lontano da casa ma dal quale ho potuto ammirare certe lavorazioni che mi sono rimaste dentro e che poi, una volta andato in pensione, ho provato a realizzare pure io nonostante non abbia mai fatto studi in materia».

Classe 1954 e con una passione per la pittura sbocciata quando era un bambino, Giovanni Basciu da quando ha smesso di viaggiare per lavoro ha provato a spingersi un po’ oltre il semplice disegno su tela. «Anche qui è necessario, si parte proprio dal disegno – spiega - traccio prima la figura sulla lastra e poi mi concentro sul lavoro di assemblamento che, quando si tratta di figure, parte quasi sempre dal viso e poi prosegue per il resto: è un lavoro molto delicato e rigoroso che richiede tanta pazienza e precisione». Per le sue opere utilizza tutti materiali che ricerca nel territorio, dalle pietre ai frammenti di terracotta, dal marmo e granito all’ossidiana. E lo fa utilizzando delle pinze con le quali taglia il materiale in piccole parti, pezzetto dopo pezzetto, che andranno poi a comporre il mosaico. «Non esiste un frammento simile all’altro, ognuno di essi è singolare – dice – mi occorrono delle tenaglie e della colla e per il resto entra in campo la creatività».

Le opere

Ha esposto a Guidonia, a Ozieri, alla mostra d’arte contemporanea "Antioco, il Santo venuto dal mare" con un mosaico in quattro parti dal titolo "Sant’Antioco tra Oriente e Occidente” e donato qualche sua opera, come la Madonna di Re nella chiesa della Cappuccina a Domodossola. Altri due lavori di recente produzione saranno accolti in Brasile e Russia, ma alla vendita non ci pensa proprio. «Non lo so se ci possa essere un mercato, ma questo è un aspetto che non mi interessa - afferma - quello che mi importa è quello che provo quando entro nel mio ambiente di lavoro e mi metto all’opera: mi isolo dal resto del mondo, mi rilasso e mi sento sereno e questo non ha prezzo, è un modo per uscire dalla routine di tutti i giorni e staccare. Realizzare i mosaici mi rende davvero felice». E alla domanda riguardo le possibilità di insegnare ai più giovani risponde: «Ho ricevuto una sola proposta relativa a dei corsi da tenere in qualità di insegnante, ma per ora è solo una proposta: il mio resta un hobby».

