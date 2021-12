Mille luci per sognare un lavoro 

La sua casa in via Satta, a Domusnovas, è diventata un’attrattiva natalizia di tutto rispetto, già capace di rivaleggiare con l’ormai nota e luminosissima abitazione di Senorbì, da anni meta di tantissimi cultori delle luminarie natalizie “esagerate”.

Il lavoro

Inizialmente incredulo per le tante attenzioni destate dalla sua creazione, Davide Pani, 53 anni, dipendente Alcoa in mobilità, si è quasi abituato alle tante persone che ammirano con aria sognante quell’incredibile gioco di luci e musiche. «Qualche curioso l’avevo messo in conto ma non avrei mai immaginato di suscitare un tale interesse anche da parte di radio e stampa. Molti tornano spesso e anche sui social mi riempiono di complimenti ringraziandomi di aver regalato tante emozioni positive in un periodo difficile». Diploma da perito elettronico in tasca («ma non ho mai lavorato nel settore», premette), grande amante di tutto quello che ruota intorno al Natale Davide Pani ha impiegato un intero anno per mettere assieme un sistema computerizzato da 10 mila luci che programma e gestisce grazie con un pc e dei controller. Un progetto faraonico come quelli che di solito aveva osservato recandosi con la famiglia a New York per ammirare i grandi creatori di giochi di luci nel quartiere di Brooklyn. Proprio a loro si è ispirato ricorrendo spesso ai tutorial su internet, alla sua inventiva e all’aiuto di alcuni amici per le saldature e i fori sul pvc. «L’idea era quella di estendere a tutta la casa quello che già facevo programmando le luci dell’albero di Natale del salone ma diciamo che non ero ben certo di ciò che stavo facendo né del risultato. Finché alcune settimane fa non ho collegato tutto e realizzato che il risultato appariva gradevole».

I messaggi

Pani non si è accontentato dei soli giochi di luce (permessi da 4 mila “pixel led intelligenti” in arrivo da Usa e Cina, ciascuno dei quali dotato di chip) ma ha abbinato a questi musiche e canzoni (non solo natalizie) e persino messaggi di speranza come quello per salvare la cardiologia del Cto che, viste le recenti novità, è stato ben augurante. A completare il quadro anche particolari giochi di colori che partendo da un albero di Natale di 3 metri riproducono anche nelle pareti i 4 mori, il tricolore e tantissime altre coreografie luminose. Il tutto per un consumo elettrico sostenibile di circa un chilowatt al giorno. Pur auspicando di essere richiamato nella nuova Sider Alloys («la speranza c’è anche se dopo tanti anni gli annunci positivi di un’imminente riaperture non mi convincono più») Davide Pani spera che la sua creazione gli porti fortuna anche dal punto di vista lavorativo: «Ho spedito migliaia di curricula senza aver mai ottenuto risposta, magari la competenza acquisita in questo settore può colpire qualcuno e farmi iniziare una nuova professione. Sarebbe il migliore dei regali di Natale».