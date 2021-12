Militare colpito, padre e figlio patteggiano 

Sono ancora in corso le indagini sulla brutale rapina compiuta a Mandas lo scorso 12 novembre a Lelio Putzu, 88 anni, aggredito con schiaffi, calci e pugni da una persona a volto coperto che aveva sfondato la porta della sua abitazione, costringendolo dopo a consegnarli i soldi che teneva in casa e un fucile. E mentre i carabinieri continuano a lavorare nel tentativo di identificare il rapinatore, in Tribunale hanno deciso di patteggiare Fabrizio e Salvatore Serra, 53 e 32 anni di Mandas, arrestati per resistenza e minacce a pubblico ufficiale nel corso delle perquisizioni che i militari avevano eseguito in diverse abitazioni la notte della rapina.

Il patteggiamento

Difesi dagli avvocati Pier Andrea Setzu e Fabio Basile, padre e figlio hanno patteggiato 4 e 6 mesi di reclusione. Fabrizio e Salvatore Serra con la rapina al pensionato non c’entravano nulla ma i carabinieri - nel corso delle loro indagini - avevano deciso di effettuare diverse perquisizioni a caccia del presunto aggressore. Tra queste anche quella a casa della famiglia Serra, in via Campania, a trecento metri da dove vive Lelio Putzu. Il 53enne è stato accusato di non aver voluto aprire la porta e aver ostacolo l’ingresso dei carabinieri, il figlio 32enne di aver colpito un maresciallo con una testata. Dopo la convalida dell’arresto davanti al giudice Gianluigi Dettori, i difensori hanno trovato un accordo per un patteggiamento con il pubblico ministero: come detto 4 e 6 mesi di reclusione, senza la condizionale.

Le indagini

La sera della rapina, l’anziano pensionato era riuscito, nonostante le ferite, a raggiungere l’abitazione di alcuni vicini e a dare l’allarme. Non si era accorto che qualcuno era riuscito ad entrare a casa, forzando il cancello della villetta e poi anche il portoncino con un piede di porco: da quel momento per Lelio Putzu è iniziato l’incubo con colpi alla testa, al volto e al braccio, forse inferti addirittura con l’attrezzo in metallo usato per forzare l’ingresso. Trasportato all’ospedale di San Gavino è stato curato e dimesso dopo circa una settimana: ora le sue condizioni sono migliorate. Nel frattempo i carabinieri stanno proseguendo le indagini, mentre la Procura ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di rapina in villa pluriaggravata (da sette a vent’anni di reclusione). I militari nel corso del sopralluogo avrebbero anche prelevato numerosi campioni e ora stanno lavorando per identificare i presunti autori. L’ipotesi, infatti, è che fossero più d’uno tra chi ha fatto irruzione in casa e chi aspettava fuori e faceva da palo.