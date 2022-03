Milioni per le strade dello shopping 

L’intervento potrebbe essere articolato in due parti, correlate tra loro: quella che comprende il restyling delle due principali strade che oggi versano in uno stato di declino delle attività commerciali e di parziale degrado e il nuovo parco Sergio Atzeni, parzialmente ultimato e in attesa di essere inaugurato.

Riqualificare via Rosselli e via Don Minzoni, valorizzando gli spazi, le infrastrutture e i servizi, sia pubblici che privati: è l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Quartucciu che si candida a ricevere 4,2 milioni di euro dai fondi dal Pnrr per completare le opere pubbliche messe in agenda dall’assessorato ai lavori pubblici.

Il progetto

«L’obiettivo è realizzare un nuovo sistema stradale composto da un tracciato viario, cadenzato da una serie di spazi collettivi, servizi, attività commerciali e luoghi della cultura da valorizzare ed integrare – afferma il sindaco Pietro Pisu -. L’intervento consiste nella realizzazione di diverse opere: dall’illuminazione pubblica ai complementi di arredo urbano e verde pubblico, al fine di favorire la fruizione degli spazi anche attraverso forme di mobilità sostenibile».

Come sarà

«Le strade verranno valorizzate in modo organico, attraverso soluzioni unificate e materiali omogenei, individuando però, alcune zone contraddistinte da caratteri specifici», evidenzia Pisu. «Per i marciapiedi e gli slarghi è stata proposta una pavimentazione in listelli di pietra artificiale, formati da un ricomposto di cemento e inerti di pietra naturale provenienti da scarti di cava, progettata in modo da poter essere adattata alla varie situazioni che si trovano all’interno di questi spazi».

Non mancheranno gli spazi verdi: sono previste, infatti, siepi che si alterneranno con tratti lineari a prato. La stessa pavimentazione, nelle aree destinate a parcheggio, sarà alternata con altri listelli di pietra artificiale più stretti.

Pista ciclabile

«Anche i cordoli saranno realizzati in pietra artificiale – continua il primo cittadino -. Le aree pedonali, posizionate sul lato interno dei marciapiedi, e la pista ciclabile a due corsie, posizionata all’esterno dei marciapiedi sul lato del parco, saranno realizzate in levocell, un prodotto a bassa porosità resistente alle intemperie».

Negli slarghi, quello tra via Don Minzoni e via Rosselli dove un tempo sorgeva la stazione dei tram, e in quello tra via Piria e via Don Minzoni, sono anche previsti all’interno della pavimentazione riferimenti ai luoghi e alle opere dello scrittore cagliaritano Sergio Atzeni.

Zero barriere

«Anche gli incroci più importanti, che verranno rialzati, al fine di realizzare interventi per la moderazione del traffico ed eliminare le barriere architettoniche in corrispondenza degli attraversamenti pedonali principali, saranno pavimentati totalmente in listelli di ricomposto – conclude il sindaco -. Si cercherà, quanto più possibile, di recuperare le specie arboree presenti. Inoltre la zona sarà servita da parcheggi di nuova realizzazione sia nelle due strade oggetto dell’intervento sia in via delle Serre, che si innesta al termine della via Rosselli e prosegue in via Nazionale».

