Milioni di turisti su una mulattiera  

Una strada, un incubo lungo due mesi. Da Arzachena a Olbia (23 chilometri) il tempo di percorrenza è di almeno un’ora. Ma nelle giornate clou della stagione, è andata anche peggio. La statale 125, arteria strategica per l’economia dell’Isola, di fatto una mulattiera, oggetto di una riqualificazione che da trent’anni è solo sulla carta, con l’estate record per presenze turistiche è arrivata sull’orlo della impraticabilità, per gli intasamenti di auto, soprattutto in concomitanza con le partenze del traghetti dal porto dell’Isola Bianca.

Statale

La Olbia Arzachena non ha retto i volumi di traffico ed era prevedibile, perché tutti gli studi sulla strada della Costa Smeralda dicono che non è adeguata. Il coordinatore del tavolo delle Associazioni della Gallura (Tag), Nino Seu, dice: «E gli studi sono datati, oggi i volumi di traffico sono nettamente superiori. È una situazione insostenibile ed è inaccettabile che si continui solo a parlare di questa strada. Il Tavolo delle Associazioni, che raccoglie tutte le più importanti sigle sindacali e organizzazioni di categoria del territorio, ha ricevuto continue segnalazioni. Mettersi in strada sul tratto Olbia Arzachena per ragioni di lavoro è un problema. Stiamo preparando una iniziativa forte per chiedere la riqualificazione del tracciato».

«Blocchiamo tutto»

Il progetto di ammodernamento è fermo, Anas deve completare l’iter (compresa la valutazione ambientale) per alcune varianti, il trattato interessato è quello da Olbia alla località di San Giovanni, alle porte di Arzachena. Il segretario territoriale della Cisl Gallura, Mirko Idili è preoccupato: «Facciamo parte del Tag e confermo, stiamo pensando a bloccare la Statale per protesta. Dobbiamo dare un segnale, questa estate la dice lunga sul futuro che ci aspetta senza il nuovo tracciato. E ci rivolgiamo anche ai sindaci per una iniziativa unitaria da fare partire subito».