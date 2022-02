Milionario coi soldi dei propri cari 

Da qui la decisione della Procura di chiedere ai Carabinieri di effettuare gli accertamenti per capire cosa stesse accadendo in quella casa. I militari della stazione cittadina sono così andati a bussare alla porta della famiglia, entrando nell’abitazione ed effettuando una prima perquisizione. All’interno dell’immobile sono stati trovati 218 mila euro in contanti, custoditi – sempre stando all’ipotesi accusatoria – dal maggiore dei fratelli, un sessantenne disoccupato. Nel conto corrente, poi, sono stati trovati altri 998 mila euro depositati, frutto dell’eredità del padre deceduto e delle pensioni della madre e del fratello disabile che ammontavano complessivamente a circa 4 mila euro al mese. I carabinieri hanno accertato anche che, nonostante la cifra posseduta, l’intera famiglia viveva in semplicità, ma soprattutto che i soldi che sarebbero dovuti servire per il benessere dell’anziana donna e del fratello disabile venivano accumulati e non spesi.

Gli accertamenti della stazione cittadina dell’Arma sono scattati dopo la richiesta effettuata dal pubblico ministero Gilberto Ganassi che aveva aperto un fascicolo quando era stato quasi impedito all’amministratore di sostegno nominato dal Tribunale di incontrare il suo tutelato e capire dove vivesse. Pochi giorni prima, infatti, il giudice aveva deciso di nominare in veste di amministratore un avvocato, così da tutelare gli interessi e la salute dell’uomo, ormai non più giovanissimo e con gravi problemi fisici. Ma quando l’avvocato si è presentato a Monserrato, gli sarebbe stato addirittura impedito di entrare nell’abitazione dove vivevano il disabile, il fratello maggiore e la madre ormai ultraottantenne.

Avrebbe sottratto al fratello disabile e all’anziana madre la parte dell’eredità legata alla morte del padre, ma si sarebbe anche impossessato delle pensioni. Un tesoretto, tra contanti e conto in banca, da oltre un milione di euro che e che sono costati ad un disoccupato 60enne di Monserrato una denuncia a piede libero da parte dei carabinieri con l’accusa di circonvenzione di incapace e appropriazione indebita.

L’indagine

La perquisizione

La denuncia

Secondo quanto accertato dai militari, il disoccupato – che è stato denunciato – avrebbe accumulato quel tesoretto sottraendolo agli altri eredi con i quali viveva. Per questa ragione i carabinieri hanno inviato una relazione finale ipotizzando la circonvenzione di incapace e l’appropriazione indebita. Oltre all’eredità, poi, l’uomo avrebbe accumulato anche i soldi delle pensioni, spendendo pochissimo per sé stesso e per i familiari in difficoltà e arrivando a superare il milione di euro tra i soldi contanti che sono stati recuperati e quelli che erano depositati sul conto. Ora la parola passera al pubblico ministero Gilberto Ganassi per studiare tutti gli atti raccolti dagli investigatori e decidere come procedere. Nel frattempo il disoccupato ha nominato difensore di fiducia l’avvocato Giovanni Foddis, mentre il Tribunale ha confermato l’incarico di amministratore di sostegno del fratello disabile al legale Francesco Sanna.

