Mileddu, bomber senza età  

Di gol in carriera, su tutti i campi sardi, e qualcuno pure sulle latitudini della Penisola, ne ha fatto a caterve. E quando tre anni ha toccato quota 450 gol spalmati (in ordine crescente) fra Prima e Seconda categoria, poi Promozione ed Eccellenza, quindi Serie D e C2, Michele Mileddu - classe 1975, originario di Sant’Antioco - ha legittimamente pensato che il suo personale record non avesse più soglie da oltrepassare.

Il ripensamento

«In effetti tre anni fa avevo pensato di appendere le scarpette al chiodo dopo una vita da professionista e semiprofessionista che mi ha fornito stipendi sicuri e anche dignitosi», premette. Invece il bomber sardo, 47enne allenatore (e giocatore) dell’Atletico di Villaperuccio (Prima categoria) non avendo imposto limiti alla Provvidenza, alcuni giorni fa all’ultima di campionato l’ha combinata davvero grossa: durante Villaperuccio-Verde Isola (vincitrice del torneo) ha siglato su rigore una nuova rete ufficialmente riconosciuta. Ed è stata la sua 451esima. Tre anni dopo aver perso dimestichezza con i gol che contano: «Invece è stato fantastico - racconta - quando mi sono presentato sul dischetto per calciare il rigore, non nego di aver vissuto una certa emozione. Perché è vero che con i ragazzi non mi limito a dare direttive, e se posso mi alleno, ma non ho più la loro età».

Seconda giovinezza

Michele Mileddu vive questa seconda giovinezza senza rimpianti: «A 22 anni firmo col Tempio in C2 e non ci rimango a sufficienza forse perché mi sono lasciato incantare delle sirene del calcio semiprofessionistico e regionale che comunque, senza ipocrisia, mi garantiva sicurezza e in buona sostanza mi ha permesso di tirare su una famiglia. Facevo parte di un novero di 15-20 migliori a quei livelli e quando qualche club voleva fare il gran passo era a noi che ci si rivolgeva, inducendoci a spostarci a gruppetti». Nel suo caso arrivava, posava le valige e risolveva problemi: specificatamente il gol. E prima del “ritocchino” di pochi giorni fa, ne aveva già insaccati a raffica: prima a Sant'Antioco, poi Tempio in C2, Selargius in Serie D, Pula, Arbus, Carbonia (dove gioca Riccardo, figlio 14enne centravanti degno erede del padre), Decimomannu, Carloforte, Tratalias, Isola Sant’Antioco. Ovunque ha messo piede, è finito non proprio accidentalmente nel tabellino dei marcatori. Nella stagione 2008-2009 vince una sorta di titolo di Scarpa d’oro dei bomber sardi: «Erano tempi d’oro – ammette – e se ripenso a quelli attuali, segnati dalla crisi e dalle ristrettezze, confesso che mi preoccupano i calciatori odierni proprio per gli aspetti economici che non sono più floridi, ma chi è forte emerge». E allora, preoccupazione per preoccupazione, a Michele Mileddu il Carbonia che stenta ultimo in classifica in Serie D, piace pochissimo: «Non è finita, le imprese sono sempre possibili e le ho vissute anche io, ma la tristezza è notevole», conclude. «Il Carbonia e la città meritano la Serie D e se malauguratamente non dovesse finire bene, sono sicuro che troveranno le forze necessarie per riprendersi».