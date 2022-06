Migranti in fila per il permesso 

Sono in coda sotto il sole da qualche ora di fronte all’ingresso dell’Ufficio immigrazione della Questura di Cagliari in via Venturi, a due passi dal traffico di viale Marconi.

Nell’ingresso al riparo dal caldo non c’è posto per farli accomodare tutti, i migranti dall’Africa e dall’Ucraina in attesa del loro turno per ottenere o rinnovare il permesso di soggiorno, qualcuno anche solo per chiedere informazioni. I funzionari sottolineano che dopo lo scoppio della guerra, il 24 febbraio scorso, hanno ricevuto un migliaio di richieste di soggiorno in più rispetto alla media, e questo provoca dei rallentamenti nella procedura abituale.

L’attesa al caldo

Sventolando dei fogli di carta per arginare i 30 gradi, Natalia Kashevko, 39 anni, originaria di Kiev, racconta la sua odissea: «Sono arrivata a Cagliari a metà marzo con mia figlia tredicenne; mio marito è morto anni fa di tumore. Mi piacerebbe tornare a Kiev ma la situazione socioeconomica è sempre più difficile e la scuola dove insegnavo ha chiuso. Dopo il mio arrivo ho continuato per un mese con le lezioni a distanza, poi è finito anche quello. Vorrei lavorare ma non è semplice, parlo ucraino, russo e inglese, ma conosco solo poche parole in italiano».

Anja Boyko, 56 anni, invece in Italia è arrivata trent’anni fa: «Una mia amica viveva a Cagliari e sono venuta a trovarla una settimana in ferie, ma durante quei giorni ho incontrato l’amore e dopo due anni sono ancora qui. Sono venuta stamani a rinnovare il permesso di soggiorno, come faccio ogni sei mesi; non ce ne sarebbe dovuto essere bisogno, vivo da trent’anni in Italia, ma non prendo la cittadinanza perché non credo nella politica e mi rifiuto di votare. Anche volendo, non potrei tornare a casa: la mia città natale, Charkiv, è stata rasa al suolo».