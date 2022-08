Miele, produzione dimezzata da siccità e afa 

Provenienza del prodotto Secondo i vertici della Coldiretti, per evitare di portare in tavola dei prodotti provenienti dall’estero, anche di bassa qualità, «è fondamentale che i consumatori verifichino con molta attenzione la provenienza del miele riportata nell'etichetta del barattolo», oppure che lo acquistino direttamente dai produttori nelle aziende agricole, in agriturismo o nei mercati di Campagna Amica. A differenza di quanto avviene, ad esempio, in Cina, sul territorio nazionale non sono ammesse coltivazioni Ogm.

L’impatto sui conti Nell'Isola il territorio che ha subito maggiori perdite è stato quello del Sud Sardegna. D'estate l'area dell'Oristanese ha registrato dei buoni raccolti di miele e in primavera il centro-nord Sardegna, mentre il resto del territorio regionale ha patito per il forte e continuo vento. Oltre alla situazione relativa al clima, l’associazione di categoria evidenzia che gli apicoltori devono fare i conti anche con i pesantissimi rincari, legati anche alle tensioni internazionali connesse alla guerra in Ucraina, che stanno incidendo pure sui costi dei vasetti di vetro, delle etichette, dei cartoni e del gasolio.

La mappa delle perdite Secondo l'associazione di categoria, il calo di produzione più consistente, pari all'80%, si è avuto in Basilicata. Seguono le Marche con il 60% in meno, e poi la Sardegna, il Lazio, l'Umbria e la Valle d'Aosta dove sono state rilevate perdite del 50%. Secondo dati diffusi dalla Coldiretti Sardegna, nell'Isola ci sono 2.273 apicoltori (906 professionisti e 1.367 hobbisti), che si occupano di 74.597 alveari (62.684 di professionisti e 11.913 di hobbisti). Per quanto riguarda la certificazione biologica, a possederla sono complessivamente 251 apicoltori con 11.209 alveari.

Quest’anno in Sardegna la produzione di miele si è dimezzata a causa della siccità e del lungo periodo di caldo eccessivo che hanno rovinato le fioriture estive. Per trovare un po’ di nutrimento, le api sono state costrette a volare per lunghe distanze e a spostarsi continuamente. È quanto risulta dal primo bilancio della Coldiretti sul miele Made in Italy nel 2022, con un raccolto che ha registrato il 40% in meno a livello nazionale, rispetto al suo potenziale, e una produzione che si è attestata sui 13 milioni di chili, fra le più basse dell'ultimo decennio.

Quest’anno in Sardegna la produzione di miele si è dimezzata a causa della siccità e del lungo periodo di caldo eccessivo che hanno rovinato le fioriture estive. Per trovare un po’ di nutrimento, le api sono state costrette a volare per lunghe distanze e a spostarsi continuamente. È quanto risulta dal primo bilancio della Coldiretti sul miele Made in Italy nel 2022, con un raccolto che ha registrato il 40% in meno a livello nazionale, rispetto al suo potenziale, e una produzione che si è attestata sui 13 milioni di chili, fra le più basse dell'ultimo decennio.

La mappa delle perdite

Secondo l'associazione di categoria, il calo di produzione più consistente, pari all'80%, si è avuto in Basilicata. Seguono le Marche con il 60% in meno, e poi la Sardegna, il Lazio, l'Umbria e la Valle d'Aosta dove sono state rilevate perdite del 50%. Secondo dati diffusi dalla Coldiretti Sardegna, nell'Isola ci sono 2.273 apicoltori (906 professionisti e 1.367 hobbisti), che si occupano di 74.597 alveari (62.684 di professionisti e 11.913 di hobbisti). Per quanto riguarda la certificazione biologica, a possederla sono complessivamente 251 apicoltori con 11.209 alveari.

L’impatto sui conti

Nell'Isola il territorio che ha subito maggiori perdite è stato quello del Sud Sardegna. D'estate l'area dell'Oristanese ha registrato dei buoni raccolti di miele e in primavera il centro-nord Sardegna, mentre il resto del territorio regionale ha patito per il forte e continuo vento. Oltre alla situazione relativa al clima, l’associazione di categoria evidenzia che gli apicoltori devono fare i conti anche con i pesantissimi rincari, legati anche alle tensioni internazionali connesse alla guerra in Ucraina, che stanno incidendo pure sui costi dei vasetti di vetro, delle etichette, dei cartoni e del gasolio.

Provenienza del prodotto

Secondo i vertici della Coldiretti, per evitare di portare in tavola dei prodotti provenienti dall’estero, anche di bassa qualità, «è fondamentale che i consumatori verifichino con molta attenzione la provenienza del miele riportata nell'etichetta del barattolo», oppure che lo acquistino direttamente dai produttori nelle aziende agricole, in agriturismo o nei mercati di Campagna Amica. A differenza di quanto avviene, ad esempio, in Cina, sul territorio nazionale non sono ammesse coltivazioni Ogm.

Leggere l’etichetta

Nell’etichettatura di origine obbligatoria deve essere indicato in modo chiaro se un determinato miele è prodotto in Italia. Nel caso in cui provenga da più Paesi dell’Unione europea, in etichetta deve essere specificato non solo che si tratta di una “miscela di mieli originari della Ue”, ma deve essere presente pure il nome dei singoli Paesi. Se proviene da Paesi extracomunitari la scritta deve indicare “miscela di mieli non originari della Ue” con il nome dei Paesi, mentre se si tratta di un mix deve essere specificato “miscela di mieli originari e non originari della Ue”, anche qui con l’indicazione dei nomi dei Paesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata