Micra, il pacemaker del futuro 

Francesco, 36 anni, il nome è di fantasia, conduceva una vita del tutto normale. Ma ogni tanto cadeva. A casa, durante il lavoro, in strada. All’improvviso. Quando si dice una sincope. In casi come il suo sarebbe stato necessario l’impianto di un pacemaker, accedendo dalla vena succlavia. Il tradizionale metodo salva vita si porta dietro una percentuale di complicazioni che possono essere importanti.

Da qualche tempo nel reparto di Cardiologia dell’ospedale di Lanusei è possibile impiantare un dispositivo di ultima generazione, led less, senza fili, con una durata dagli otto ai dieci anni. Una piccola grande soddisfazione per un presidio alla prese con una cronica carenza di medici.

Come funziona

Il Micra Av si inserisce passando dalla vena femorale, attraverso il ventricolo. «Un dispositivo simile esisteva già – spiega Carlo Balloi, primario di Cardiologia a Cagliari, che ha tenuto l’interim a Lanusei in attesa della nomina di un sostituto – ed era destinato a curare la bradiaritmia. Tuttavia non garantiva la sincronia tra atrio e ventricolo. Questo è fondamentale perché il cuore sincronizzato mantiene la performance normale del paziente. La asincronia abbatte la performance del 30 per cento. In un paziente anziano è tantissimo».

Piccolo è bello