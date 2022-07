«Mia madre non doveva morire così» 

«Se avessero pensato prima a mettere in sicurezza i passaggi a livello in paese, mia madre sarebbe ancora viva». Manuela Simbula è la figlia di Anna Tocco, la 65enne travolta e uccisa da un treno mentre attraversava i binari in via Torino nell’ottobre del 2021. Pochi giorni fa il sindaco di Serramanna ha annunciato l’accordo con Rfi per i lavori tanto attesi del raddoppio ferroviario e la chiusura dei passaggi (ieri in un incontro in Municipio sono stati illustrati i dettagli), ma in casa di Anna Tocco la notizia non ha portato alcuna serenità. «Se tutto questo fosse stato fatto prima, mia madre sarebbe ancora qui con noi, non doveva morire così», insiste Manuela Simbula, 45 anni, che da quel giorno non ha mai smesso di pensare alla tragedia.

La promessa

«Mia madre non doveva morire, nel punto in cui è avvenuto tutto, all’altezza del passaggio a livello, se il progetto fosse stato attuato come previsto, ci sarebbe dovuto essere un muro», dice Manuela. La donna, che oltre agli impegni lavorativi (è assistente per anziani e studia per diventare oss) e familiari, dedica il resto del suo tempo al padre Saverio ed è decisa a rendere giustizia alla madre. «Mamma, ti prometto che non sarai morta invano, ma che prima o poi avrai giustizia», dice ancora annunciando di essere pronta a combattere la battaglia in nome della madre.

E proprio sulla sicurezza della strada ferrata a Serramanna, sui passaggi a livello che hanno mietuto vittime e che aggiunge lei «potrebbero farne ancora», si interroga Manuela Simbula. «Mi chiedo di continuo se non ci siano delle responsabilità, se non possa essere individuato un colpevole per la morte di mia madre oppure se si sia trattato solo di un destino ingiusto». Questi interrogativi tormentano la 45enne che continua a rivivere quei momenti e a cercare una spiegazione alla tragedia.

La cronaca