«Mia figlia migliora Ha saputo di Bea, si sente in colpa» 

«Non si dica che i nostri figli sono ragazzi allo sbando. È stata una tragica fatalità che poteva succedere a chiunque, non me la sento di colpevolizzare il ragazzo che guidava, siamo stati giovani anche noi. Siamo fortemente provati»: a parlare è il padre dell’altra sedicenne che viaggiava nell’auto in cui ha perso la vita Beatrice Arru. La figlia è ancora in ospedale: «È in fase di ripresa», dice l’uomo, di cui non riveliamo le generalità per tutelare la ragazza. «Segue una terapia antidolorifica per alleviare i dolori. Per i primi due giorni non ha dormito. Ha un pneumotorace ancora in atto e fratture costali». Oggi, aggiunge, «proveranno a metterla in piedi. Parla ed è cosciente ma ci vorranno giorni prima che possa rientrare a casa».Un’équipe di psicologhe la segue passo passo: «Le abbiamo creato attorno un cordone sanitario per tutelarla. Ha saputo della scomparsa dell’amica ed è sconvolta, ma non conosce le dinamiche e i particolari». Di quella notte non ricorda nulla. «Per il momento non le abbiamo raccontato niente». Nell’incidente ha smarrito telefono ed effetti personali.

Quella tragica notte

L’uomo tenta di mettere ordine ai fatti di quella tragica notte, cosciente che al posto di Bea poteva esserci sua figlia. «Eravamo al corrente di dove fosse mia figlia: era col ragazzo in un locale del centro. Anche Beatrice era col fidanzato. Sono persone che conosco, frequentano casa nostra, e per quanto ne sappiamo non fanno uso smodato di alcol, tanto meno di sostanze stupefacenti». Insiste: l’incidente ha coinvolto ragazzi perbene, con alle spalle famiglie solide che oggi condividono lo stesso dramma e che nessuno dovrebbe permettersi di giudicare. «Quando nostra figlia ci ha incontrato, in ospedale, non smetteva di scusarsi», prosegue: «Pensa di aver abusato della nostra fiducia. Ma il rapporto che abbiamo con lei ci permette di sapere quasi tutto della sua vita. Riponiamo in lei la massima fiducia». Poco prima dello schianto, intorno alle 4 di domenica mattina, la ragazza ha scritto un messaggio ai genitori: li avvisava che stavano rientrando a casa. «Il suo ragazzo e quello di Bea – prosegue il padre – non hanno la macchina né la patente: hanno accettato un passaggio da questo amico perché era l’unico con la macchina e dovevano vanire a casa nostra a dormire».

Con Beatrice erano molto amiche: «Beatrice veniva spesso a casa nostra, a volte passava la notte da noi. Conosciamo le famiglie, persone che godono della massima fiducia. Nostra figlia ha sempre parlato, in casa: non è una ragazza chiusa, c’è un rapporto di fiducia che non verrà messo in discussione».

«Siamo stati tutti ragazzi»

E il giovane che guidava? «Come genitore non mi sento di colpevolizzarlo. Siamo stati tutti ragazzi. Siamo sinceri: a quell’età poteva capitare a chiunque. Viviamo una situazione di forte prostrazione, ben diversa da quella dei genitori di Bea ma ci sentiamo comunque profondamente coinvolti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Io e Bea eravamo in un locale in centro con altri amici. È successo tutto in pochi attimi. Le abbiamo sconsigliato di salire in macchina con quel ragazzo: non eravamo tranquilli. Non so perché abbiano accettato il passaggio. Avrebbe potuto chiamare la madre: era sempre disponibile