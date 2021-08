«Mi sento un po’ sardo» 

Tra le medaglie olimpiche conquistate a Tokyo 2020 che hanno un legame a doppio filo con la Sardegna c’è anche il bronzo azzurro nella lotta stile libero (97 kg), Dal Giappone, ha preso la via per Serramanna, paese d’origine di Tiziana Corona, da due anni compagna di vita del lottatore cubano e cittadino italiano per meriti sportivi, Abraham Conyedo (diventato subito Abramo per tutti). Un successo niente male per un atleta ventisettenne a cui, sei anni fa, un medico cubano aveva detto di dire addio allo sport perché la rottura di tendini e menisco del ginocchio sinistro gli avrebbero impedito di lottare e camminare. La coppia, sbarcata a Cagliari domenica, ora si sta concedendo una meritata vacanza in terra sarda tra mare, parenti e delizie culinarie.

Benvenuti in Sardegna e complimenti. Partiamo dall’Olimpiade. Si aspettava questo risultato?

«Non si può mai sapere come ci si sentirà il giorno della gara, però avevo fatto la giusta preparazione, non avevo problemi fisici, ero mentalmente carico. Il livello era molto alto, ogni incontro era più duro del precedente ma ce l’ho fatta. È il risultato per il cui ho lavorato per cinque anni e voglio ripetermi a Parigi 2024. Intanto, dopo il 24, inizio la preparazione per il mondiale di ottobre».

Lei ha iniziato la sua carriera a Cuba, dove è nato, ha vinto i primi titoli e dove tuttora vive la sua famiglia. Poi è arrivato in Italia nel 2018 e ha continuato a ottenere risultati di rilievo. Cosa è cambiato?

«Ho vinto titoli italiani e il bronzo al Mondiale e all’Europeo. Trasferirmi è stato un bene, ho potuto competere ad alti livelli e a togliermi grosse soddisfazioni. Avrei voluto poterlo fare anche a Cuba, ma ero giovane e venivo schierato in eventi internazionali di caratura inferiore. Poi il brutto infortunio, il trasferimento in Italia e, quando ho ripreso, tutto è andato per il meglio».

Vive nel Lazio, ha una fidanzata sarda. Che programmi avete?

«Ci siamo conosciuti poco più di due anni fa, io vivo a Ostia nel centro Olimpico Fijlkam e lei lavora a Roma. Appena possiamo torniamo in Sardegna, ora non potrei allenarmi qui con gli alti standard che mi vengono garantiti oltremare, ma quando la mia carriera sportiva finirà, ci trasferiremo a Serramanna: ci stiamo bene, la gente è molto gentile. E sono contento di poter parlare di me attraverso il vostro giornale, grazie».

In Sardegna ci sono diversi lottatori promettenti, tra cui il sassarese Simone Piroddu, in forze nell’Esercito come lei. Pensa possa ambire a un’Olimpiade?

«Sì, è molto giovane, ha già avuto esperienze internazionali di livello e ottenuto risultati prestigiosi. Dovrà continuare ad allenarsi sodo per perfezionarsi, ma ha le carte in regola».

Tiziana, come vive questo momento?

«Intanto siamo felici di essere qui, visiteremo anche Alghero, Bosa e l’Ogliastra. Abraham? È un gigante buono, alto e grosso ma dolce e gentile, colpisce tutti coi suoi modi, è benvoluto. La sua medaglia, per me, non ha colore: essere tra i migliori 16 al mondo era un’impresa, questo bronzo testimonia il duro lavoro e i sacrifici. La pandemia mi ha impedito di essere a Tokyo, ma mi sono già prenotata per Parigi».

