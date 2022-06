«Mi ricandido per amore della mia città» 

«Altri cinque anni per completare le opere iniziate e avere una Selargius per tutti». Primo comizio in piazza per il sindaco uscente Gigi Concu, in campo per una riconferma alla guida del Municipio.

Al suo fianco - ieri nella piazza dei Caduti - c’erano anche diversi big del centrodestra sardo, dal senatore azzurro Emilio Floris al deputato Ugo Cappellacci, sino al sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e il deputato Salvatore Deidda per FdI, il consigliere regionale di Sardegna Venti20 Stefano Tunis, e Michele Cossa per i Riformatori. Tutti presenti per sostenere la sua candidatura bis, appoggiata da sei forze politiche - Fi, FdI, Sardegna Venti20, Riformatori, Lega, Udc - e una lista civica (Prima Selargius).

Il comizio

In oltre un’ora di comizio Concu ha ripercorso i risultati raggiunti in questi cinque anni di governo della città, del lavoro di squadra con la sua maggioranza, per poi spiegare i motivi della ricandidatura. «Una scelta dettata non certo dall’attaccamento alla poltrona quanto dall’amore per Selargius, la città dove sono nato, cresciuto e in cui vivo, e che oggi come allora ho scelto di guardare con l’occhio del cittadino prima ancora che del politico».

«Una città», ha detto, «che voglio vedere crescere e migliorare sempre di più anche per me stesso. Chiudo questo mandato con la consapevolezza di aver fatto tanto per Selargius e con numerosi progetti in parte già avviati e finanziati che andrò a realizzare nella prossima consiliatura», ha aggiunto dando per scontato il risultato elettorale a suo favore e il secondo mandato. «Proseguendo il cammino che ci consentirà di avere una Selargius per i giovani e per gli anziani, per i bambini, gli sportivi, i disabili, gli studenti, le famiglie e gli indigenti».