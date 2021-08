«Mi metto in gioco per cambiare il paese» 

Medico oculista, giovane e «pronto a mettermi in gioco per cambiare davvero il mio paese». Alberto Cuccu, 40 anni, è lo sfidante del sindaco uscente Marco Antonio Siddi. Una decisione presa assieme al gruppo che lo stesso Cuccu ha formato da quando, quattro anni fa, è subentrato fra i banchi dell’opposizione in Consiglio comunale al posto del dimissionario Patrizio Buccelli.

Quasi cinque anni all’opposizione. Proficui?

«Ho capito che non c’erano le condizioni per collaborare con l’attuale maggioranza. Da qui nasce il progetto che abbiamo chiamato “Prospettiva San Vito”. Un progetto innovativo basato su un confronto continuo e una partecipazione attiva alle scelte amministrative».

È sempre stato critico con l’amministrazione uscente. Quali gli errori più gravi del sindaco Siddi?

«Non ascoltare e continuare con la politica vecchio stampo. Ha sempre trasformato le critiche in attacchi personali e ha sempre bocciato le nostre proposte. Noi invece per il 90 per cento delle volte abbiamo votato a favore».

Qualcosa di buono lo avrà pur fatto…

«Non saprei. Potrei dire che sono stati spesi bene i fondi per l’alluvione ma questo è legato alla bravura degli uffici e non delle amministrazioni. Per il resto vedo solo delle opere incompiute».

San Vito in questi ultimi 5 anni è peggiorato?

«Diciamo che è rimasto al palo. Si sono persi, ad esempio, i finanziamenti sulla zona industriale. Ci sono stati dei piccoli miglioramenti su scuole e videosorveglianza ma erano progetti legati alla precedente amministrazione».

Squadra nuova?

«Sì, dal punto di vista politico saranno tutti dei volti nuovi».

Da sindaco come agirebbe? Quali le priorità?

«Intanto bisogna ultimare le incompiute e mettere in sicurezza il territorio. Poi è fondamentale la riqualificazione urbana soprattutto nelle borgate».

Qualcuno dice che lei, essendo medico, avrebbe poco tempo per fare il sindaco.

«Non è vero, darò la massima disponibilità per il paese. Mi metto in gioco al cento per cento».

Bene la casa di riposo al posto dell’ostello della gioventù?

«Mai stato contrario, sono solo le modalità con le quali si porta avanti il progetto che non mi trovano d’accordo. La casa di riposo va bene a San Priamo ma lì dobbiamo puntare anche sul turismo».

Ospedale San Marcellino…

«Occorre una proposta univoca dei sindaci. La chirurgia d’urgenza h24 non è fattibile, battiamoci per un eliporto, per gestire chirurgie a basso impatto e per i servizi territoriali. Accorpamento col Brotzu? Meglio col Policlinico».

Un messaggio ai sanvitesi e uno allo sfidante.

«Partecipate alla vita politica. Al sindaco uscente auguro una campagna elettorale nel rispetto reciproco. Provocazioni e attacchi personali non fanno parte del nostro dna».

