«Mi hanno violentata e ricattata» 

«Sono stata stuprata dentro quella casa, loro hanno filmato tutto»: in poche parole, l’accusa di una donna che ingannata, violentata e ricattata per mesi, ieri ha raccontato la sua storia ai giudici del Tribunale di Sassari. Una persona sola, con una gravissima disabilità, che non era mai stata sentita da un magistrato con le garanzie dell’incidente probatorio. L’indagine e il processo che la vedono vittima di una presunta violenza sessuale di gruppo erano appese a un filo. Sarebbe stato sufficiente che la donna non si presentasse in aula o non parlasse davanti ai giudici (collegio presieduto da Elena Meloni) per fare cadere le pesantissime accuse contro Redouane El Hani e Mohamed Laaraj, entrambi residenti da tempo nell’Isola, passaporto marocchino e poco più che trentenni. La presunta vittima, invece, ha deciso di sottoporsi a interrogatorio e ieri la donna ha dovuto rievocare, con grande sofferenza, quanto, secondo il pm Maria Paola Asara, è avvenuto tre anni fa in un casa di campagna di Codrongianos.

«Mi hanno ingannato»

L’indagine dei Carabinieri di Porto Torres è iniziata perché i militari, nel corso di un’intercettazione telefonica (disposta per un traffico di droga) sentirono parlare dello stupro. A distanza di due anni dai fatti, la vittima (50 anni, originaria di un paese a cavallo tra le province di Nuoro e Oristano) venne rintracciata e si capì subito perché non aveva denunciato i due presunti stupratori. La donna lo ha spiegato ieri: «Mi dissero che se avessi aperto bocca avrebbero mostrato ai miei parenti le foto che avevano fatto a Codrongianos». Immagini (video e foto) che, sempre stando alla tesi accusatoria, erano nella memoria degli smartphone dei due imputati. La donna ha anche raccontato di avere conosciuto uno dei due marocchini via social e di avere un appuntamento. Ma nella casa dell’uomo, a Codrongianos, la vittima si trovò davanti anche un altra persona. I due imputati, difesi dal penalista Claudio Mastandrea, respingono tutte le accuse. Il processo proseguirà il prossimo 26 gennaio.

