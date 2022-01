«Mi hanno spinto contro il petardo» 

Non uno scherzo, tra l’altro di pessimo gusto e dalle conseguenze molto spiacevoli, ma un atto di bullismo che poteva provocare ferite ancor più gravi. Lo scorso Capodanno un bambino di 11 anni di Nurri ha subito ustioni e lesioni al volto da un petardo che, così è emerso inizialmente, alcuni suoi amici coetanei avevano nascosto nel cappuccio della sua giacca: un episodio avvenuto intorno a mezzogiorno dopo la fine della messa. Per il piccolo, chierichetto come gli altri, dieci giorni di prognosi e tanta paura. In realtà però le cose sarebbero andate diversamente, perché la vittima ha rivelato ai genitori che alcuni ragazzini avevano volutamente spinto la sua faccia contro il petardo pronto a esplodere. Un comportamento che la coppia ha riferito subito ai carabinieri della stazione, pronti a inoltrare un’informativa dettagliata alla Procura della Repubblica una volta ricevuta l’ultima relazione medica sulle condizioni della vittima.

Il racconto ai genitori

Il bambino è a casa, protetto dal padre e dalla madre, e le sue condizioni sembra siano in costante seppur lento miglioramento. Preoccupava soprattutto la vista, che tuttavia pare essere in netta ripresa. Visitato all’ospedale Brotzu, dopo il grande spavento l’undicenne avrebbe confidato quanto realmente a suo dire era accaduto due settimane fa e a quel punto i genitori hanno deciso di muoversi, rivolgendosi all’avvocata Annamaria Busia e spiegando ai militari, i quali già lavoravano sul caso, che non si era trattato di un gioco.

Il volo verso il Brotzu

Gli uomini dell’Arma erano intervenuti assieme ai soccorritori inviati dal 118, ma tenuto conto dell’età della vittima e del tipo di lesioni era stato chiamato anche l’elisoccorso. Il bambino era stato caricato a bordo e trasportato d’urgenza a Cagliari, dove i medici avevano accertato la presenza di ustioni e ferite ritenute però meno gravi di quanto si temesse all’inizio. Anche i danni ai globi oculari, forse il pericolo maggiore, erano stati fortemente ridimensionati.