«Mi hanno costretto a morire in esilio» 

Accusava le istituzioni (e lo ha fatto con un messaggio inviato a un amico anche un paio di giorni prima di morire) per i ritardi burocratici che gli avevano impedito di entrare subito in possesso di apparecchi e macchinari che avrebbero potuto rendergli la vita meno gravosa. Vita che, rinunciando due volte al suicidio assistito, aveva riabbracciato al punto che questa estate è stato anche condotto al mare negli stabilimenti speciali “Isola del Cuore”. Gli amici lo avevano immerso con una speciale sedia a rotelle nelle acque cristalline di Porto Pino e di Maladroxia. Ma la Sla, silenziosa, continuava a non fare sconti. «Aveva riassaporato momenti di normalità, una felicità effimera, qualche istante di gioia - commenta distrutto il fratello Luca Madeddu, che in marzo era con Marco in Svizzera la prima volta - in realtà in queste ultime settimane la malattia ha mostrato un peggioramento netto e progressivo e purtroppo fra di noi parenti e amici stava diventando una certezza la sensazione che il suo terzo viaggio sarebbe stato quello definitivo e senza ritorno».

Come da protocollo, è stato Marco Madeddu ad assumere in autonomia il medicamento letale (un mix di sostanze) che in un breve lasso di tempo prima gli ha fatto perdere i sensi poi, senza alcun dolore, ha fermato il suo cuore.È accaduto ieri verso mezzogiorno in un’austera camera di degenza di una clinica svizzera nei pressi di Zurigo in cui Marco si era già recato due volte tra fine inverno e poi in tarda primavera. Il proposito era sempre lo stesso: chiuderla per sempre, porre fine alle sofferenze fisiche e morali: «La Sla è una malattia per ricchi», ha sempre sostenuto con la convinzione ferrea di completare il percorso del suicidio assistito.

Il suo ultimo messaggio, consegnato a un amico, è carico di una rabbia che cede al rancore: «Costretto a morire in esilio perché abbandonato dalle istituzioni e dalle associazioni di questo Paese di m …». Ci aveva già provato in marzo, poi in giugno, ma grazie anche alla forza di dissuasione dei medici, aveva desistito sempre un passo prima, all’ultimo istante. Ma ieri mattina Marco Madeddu, 46 anni, ex imprenditore, afflitto dal progredire della Sla diagnosticatagli circa due anni fa, ha trovato il coraggio di andare sino in fondo: ha portato a compimento il percorso del suicidio assistito.

In clinica

La protesta

Il terzo tentativo

Al terzo tentativo Marco non ha più tentennato. È toccato a Luca dare all’anziano padre la notizia che un genitore non vorrebbe mai ricevere benchè da tempo in casa Madeddu si percepisse un pessimismo carico di cattivi presagi.La sfiducia di Marco verso le istituzioni italiane e le sue leggi in materia di fine vita erano gigantesca. E quando la Consulta aveva bocciato i referendum sull’eutanasia, aveva commentato quasi con ira: «In Italia la politica si è impossessata della vita e della morte eppure le nostre sofferenze ledono la dignità: ammiro chi lotta pur nella consapevolezza che tanto con la Sla al triplice fischio si perde».

Sfiducia giunta al punto tale che come ricorda il fratello «dopo la procedura di cremazione le sue ceneri saranno disperse in un lago elvetico». Cioè non in Italia. Avrebbe lasciato detto in maniera precisa: «Sono stato costretto a morire in esilio». E Marco, per l’eternità, riposerà lontano da Carbonia.

